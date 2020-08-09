白俄總統大選 主婦撼26年專制統治 疫情經濟夾擊人民求變 法德促公平選舉

盧卡申科今屆摒退強勁對手，只容4人入圍「陪跑」，包括一名本來從不沾政治的主婦季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tsikhanouskaya）。她憑着其在囚博客丈夫季哈諾夫斯基（Siarhei Leanidavich Tsikhanouski）的聲譽，加上與兩大異見領袖的妻子和競選經理連成一氣，意外贏得群眾擁護，對盧卡申科構成壓力。成千上萬民眾近月多次集會表達渴望變天的訴求，她的遭遇尤其吸引了佔了白俄羅斯55%選民的婦女。活躍人士卡拉奇（Olga Karatch）對《金融時報》說：「每次選舉我們都有示威，但今次是白俄羅斯人首次真心相信，我們可以改變一些東西。」

盧卡申科抗疫不力引不滿

有分析認為，季哈諾夫斯卡婭獲准參選，皆因盧卡申科不當她是對手，以為選民不會選主婦。瑞典的白俄羅斯分析家魯德尼克（Alesia Rudnik）表示盧卡申科失算，沒料到自己的支持早已直線下挫。

盧卡申科自1994年當選總統後便不斷鞏固權力。先是1996年延長使總統任期延長，2004年又取消不准總統任期超過兩屆的憲法規定，同時以強硬手腕封殺對手。他執政初年藉着國企緊抓國家經濟、工資上升，社會安穩。不過，近年其經濟模式缺點開始暴露。

與此同時，盧卡申科應對新冠疫情不力亦加深國民不滿。該國人口只有940萬人，卻逾6.8萬人受感染新型冠狀病毒，比例遠高於人口為其4倍、個案僅得4.9萬宗左右的鄰國波蘭。盧卡申科淡化疫情，聲稱伏特加和焗桑拿可以解毒，沒有實施任何形式的社交距離措施。

公僕提早投票 惹造票質疑

白俄羅斯選舉不開放予外國觀察員或候選人的競選團隊監票。不少論者認為，盧卡申科會於周日宣布勝出並會為勝出不擇手段。政府最近以控疫為由，要求公務員上周二開始提前投票，引起造票質疑。盧卡申科還多次表明，必要時可能動用軍隊制止騷亂。法國、德國和波蘭的外長上周五聯合呼籲盧卡申科進行「公平、公正」選舉，釋放因政治原因而被拘留的囚犯，並敦促政府避免任何暴力或侵犯公民和政治自由。

競選經理突被捕

季哈諾夫斯卡婭的競選經理莫羅日（Maria Moroz）昨日被捕，原因不明。莫羅日跟丈夫本是季哈諾夫斯基YouTube頻道的粉絲。莫羅日一開始便決定助選，駕車載她四處求選民簽名，以達參選門檻。莫羅日上周四也曾一度被拘留。人權組織Viasna估計，自今年5月初接受報名參選報名以來，逾1300人為抗議政府而被捕。

（金融時報/法新社/英國廣播公司）