貝魯特港口16職員遭扣查

消息人士指港口依靠「賄賂」運作

《金融時報》引述出入口貿易商人和船公司人士稱，涉事港口仰賴「精於用不法手段辦事的人」和「賄賂」運作。 一名拒絕披露身分的入口商說：「你有一個餐牌，上面有你的價錢。」他表示要貨物進出那個港口，想快些通關須向各方支付500美元至1000美元，價錢任憑查檢單位說了算。

肇事硝酸銨的貨船「羅索斯」（MV Rhosus）號原來的船長普羅科謝夫（Boris Prokoshev）憶述，原定由格魯吉亞駛去莫桑比克。但俄國船東想賺多一些錢，要求貨輪折往貝魯特加載幾台重型機械送往約旦。但貨輪負荷超重，他拒絕起錨。 普羅科謝夫跟律師代表部分債主，控告船東拋棄貨船。不久，船便因為被當局指未繳港口費，捲入官司。普羅科謝夫稱，船員被困港口11個月沒有離開船，硝酸銨亦一直在船上；到他們走後，硝酸銨被送至港口貨倉，直至周二爆炸。

（路透社/金融時報/英國廣播公司）