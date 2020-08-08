黎巴嫩總統首稱爆炸或涉襲擊 拒國際調查 稱會「模糊真相」

真主黨否認涉事倉庫藏軍火

奧恩周五稱，大爆炸可能是「疏忽、或透過導彈或炸彈的外國干預」所致，是黎巴嫩官方首次承認爆炸有可能是襲擊引起。此前官方一直稱，儲存在港口倉庫的逾2000噸硝酸銨因火種引爆。事件引發各方追究官員責任。黎巴嫩國民、組織及外國均倡國際調查，但奧恩拒絕。有記者問他是否認為國際調查會阻礙真相，他說：「當然。」他之後在Twitter說：「就港口事件促國際調查的聲音目的是要模糊真相。」但奧恩強調，政府會加快調查，無論是高官還是一般僱員都不會放過。

大爆炸災難釀逾154人死亡、約5000人傷，摧毁30萬人的家園。聯合國兒童基金會昨稱，約三分之一無家可歸者是兒童，他們當中許多人受驚，還將因學校被炸而失學。世衛稱，5間醫院完全或局部受損，病牀減少500張。為新型冠狀病毒而準備的17個貨櫃的醫療物資與個人防護裝備亦化為灰燼，加上對當地居民來說防疫已非首要關注，誘發病毒在社區擴散可能。聯合國糧食及農業組織則指出，黎巴嫩由於沒有戰略儲備，如今爆炸又摧毁了黎巴嫩唯一的大糧倉，引發全國600萬人陷糧荒的憂慮。

法國總統馬克龍周四視察港口爆炸災場和慰問災民。他向現場群眾矢言會給予糧食，援助無家可歸人士，並稱救濟善款和物資「不會經貪污的人」。現場群眾隨即大罵黎巴嫩總統奧恩和高叫政府落台。

馬克龍籲徹底改革

萬計網民請願促交法國託管

馬克龍呼籲黎巴嫩領袖「徹底改革」，並展開國際調查。他說：「如果不推行改革，黎巴嫩將繼續沉淪。」法國曾殖民統治黎巴嫩至1944年。有人周三發起網上請願，指「黎巴嫩官員完全沒能力保護和管治這個國家」，提出將黎巴嫩交給法國託管10年。請願迄當地時間周五早上已有近6萬人聯署。

黎巴嫩駐約旦大使沙蒙（Tracy Chamoun）周四宣布辭職，稱「在發生事情之後，辭職至少是那些在位者今天能辦到的。」她是繼國會議員哈馬德（Marwan Hamadeh），在爆炸後辭職的第二名政府官員。

（綜合報道）