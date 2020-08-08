Kanye West認參選為「𠝹」拜登票

對於外界指他不可能在今年大選勝出，只能負責分薄票源，他回應稱：「我不會跟你爭論這點。」近日不少傳媒報道，有與共和黨相關的人協助Kanye West在多州報名，讓他可出現在選票上，例如他周四獲科羅拉多州確認完成報名程序，其提名人包括一名前共和黨國會選舉初選參選人，游離州如威斯康星州和俄亥俄州亦有類似情况，惹來外界猜測其參選意圖。

未答有否與共和黨協調 稱有聯繫白宮

他拒絕回應有否與共和黨協調，但提到與白宮有聯繫。他稱會在下月內設計一所學校，並將與教育部長德沃斯（Betsy DeVos）討論疫後課程。

Kanye West曾是總統特朗普的支持者，2017年戴上「讓美國再次偉大」紅色帽子到白宮跟特朗普會面。他在訪問中更願意批評拜登，被問到是否要破壞拜登選情時，他說：「我不否認，我剛剛已告訴你。」

特朗普：大選前有疫苗 對選情「無害」

特朗普周三表非常喜歡Kanye West，但否認協助對方參選。他周四又表示，對於新冠病毒疫苗可於11月大選前面世感樂觀。他承認這對其選情「無害」，但強調自己希望疫苗盡快面世是為拯救人命，而非着眼選舉。科學界普遍認為，現時臨牀試驗的疫苗最快要到今年底或明年初才可面世。

國立過敏與傳染病研究院總監福奇周三向路透社表示，預計藥廠可於明年年初生產數千萬劑疫苗，又強調監管部門承諾，疫苗研發及審批不會受政治干預。

（福布斯/紐約時報/美國之音）

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