成另一個南海 乾旱引發中美口水戰

美大使指扣起水資源 華大使斥播不和種子

在周二舉行的本年度「美國-東盟對話」，會後美方聲明重點提到南海和湄公河問題，強調華府「有意擴大湄公河地區的伙伴關係」。今年4月底，美國駐泰國大使投書當地財經報章，斥中國水壩在去年湄公河旱災期間扣住水資源，中國駐泰大使隨即反駁，指摘華府試圖在中國和湄公河沿岸國家「播下不和種子」。

華使館：因氣候變化 中國水壩助紓緩

中美早已在湄公河問題上布局。華府2009年發起「湄公河下游倡議」（LMI），11年來投資逾1200萬美元，北京則在2015年牽頭成立「瀾滄江-湄公河合作」，並在翌年透過該架構成立3000萬美元的研究基金，資助下游五國。目前中美分別透過這兩個組織舉辦外長會議，但北京據報打算升級至峰會層面。

美國LMI資助的研究項目亦受注目。水資源監察組織Eyes on Earth今年4月發表研究，質疑北京扣起大量水資源，間接導致湄公河下游國家乾旱，獲西方傳媒跟進報道。中國隨即透過駐泰使館反駁，指湄公河沿岸國家由於氣候變化導致旱災，而中國的水壩則可調節流到下游的水量，有助紓緩旱災。另外，北京自2002年起向下游各國通報排洪，但被指信息太少。中方2月在瀾湄合作外長會承諾「擴大分享水文信息」，但路透社稱，地區官員私下甚表懷疑，駐柬埔寨記者斯特蘭高（Sebastian Strangio）表示，下游各國幾可肯定不怎樣信任中國，但因始終在賴以維生的資源上依賴中國，很難公開挑戰。

（路透社/美國國務院網站）