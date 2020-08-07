輕信官方說法 聳動報道成幫兇

「紐約中央公園冤案」慘痛教訓

事源在1989年4月，一名28歲女銀行家被發現身受重傷，倒臥在中央公園，曾有被強暴的迹象。翌日《紐約每日新聞》頭版就以「狼群的獵物」（Wolf Pack’s Prey）為題報道案件，內文引述警方消息稱受害者遭10多名青年襲擊。警方同日在記者會上，稱青年以「撒野」（wilding）形容自己的行為，之後數月持續獲傳媒大肆報道，並用到不少強烈字眼，如形容疑犯是「野獸」和「嗜殺成性」等。《紐約每日新聞》前罪案記者克拉伊切克（David Krajicek）形容，當時競爭非常激烈，有如是「傳媒海嘯」。

儘管5名青年的供辭前後矛盾，亦沒有目擊者或DNA證據，但仍在1990年的兩次審判中被定罪。直至2001年，另一名連環強姦犯承認當年獨自在中央公園行兇，警方發現其DNA與案發現場取得的樣本脗合，5名青年翌年終獲判無罪，但已分別坐了6至13年冤獄。事件去年被串流影片巨擘Netflix翻拍為劇集《別人眼中的我們》（When They See Us），再度引起關注。真兇認罪後，一些記者承認當年太容易接受警察和檢控官的說法，如當年在《紐約每日新聞》任職的記者漢考克（LynNell Hancock）2003年撰文，慨嘆傳媒才是當時真正的「狼群」。

（洛杉磯時報/歷史頻道網站）

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