警方資訊未必符實 美媒反思突發報道

今年2月，喬治亞州布倫瑞克（Brunswick）一名黑人男子被槍殺，《布倫瑞克新聞》記者霍布斯（Larry Hobbs）表示最初撰寫報道有困難，因為警方提供的資訊有限，最初連死者名字都沒交代。他在一個多月後報道，死者為25歲男子阿爾伯特（Ahmaud Arbery），在沒有武器下，遭3名懷疑他是爆竊案疑犯的白人男子射殺，其中一人曾任警員，引起外界質疑調查人員有否涉利益衝突。直至5月有案發短片流出，引起全國關注，當局才拘捕涉案人。

智庫：手機拍片普及 官方減說謊

這是近期喚起新聞部門反思與執法機關關係的事例之一，明尼蘇達州一份以黑人讀者群為主的報章編輯里夫斯（Mel Reeves）認為，每當發生警員開槍案，主流媒體都會立即報道警方說法，但他質疑許多時候內容都不準確。例如在6月初，紐約州水牛城一名75歲老翁在示威期間遭警員推倒受重傷，惟警方初時稱他只是「被絆倒」。智庫「警察行政研究論壇」執行董事韋斯勒（Chuck Wexler）認為，警方提供不準確的案情時，通常並非出於說謊，而是與記者一樣需於緊迫時間內發布信息。他又稱手機影片和行車記錄儀等新技術出現，令謊言更易被拆穿，反而減少整體官方部門說謊的問題。

記者：避單純複述記者會內容

明尼阿波利斯《明星論壇報》記者亞尼（Libor Jany）憶述，他出席在弗洛伊德死後數小時舉行的官方記者會後不久，即發現有影片描述的內容有別於當局說法，於是在最初的報道同時交代影片概要。警方翌日淡化最初說法，稱那只是基於初步資料。亞尼表示，較資深的記者會親身到現場、設法找到目擊者，或搜尋社交網站的評論，避免單純複述記者會內容。

縮人手追求更新 傳媒更依賴官方

惟隨着新聞部人手縮減，加上互聯網令更新時間更緊迫，傳媒只能以較少人手處理更多新聞。《邁阿密先驅報》記者奧瓦列（David Ovalle）表示，在2000年代初每當有警員槍擊案，其報館都會派人到警局翻查涉事警員的人事檔案，惟現時已沒人手這樣做。他又指當地警方現時會透過電郵向記者交代逮捕報告，「這就透明度而言是好事，但同時亦變得更易只複述報告內容」。有記者則認為，應視最初的報道為確認真相漫長的過程一部分，而記者的工作在於繼續跟進案件，檢查警方說法是否正確。

媒體轉向深入報道覓新路

有新聞機構則開始改變政策，例如停止公布被捕者大頭照，避免照片在數年後仍在互聯網出現，激起種族定型或令無辜者蒙污。美國最大報業集團甘尼特（Gannett）上月初以新聞價值有限為由，刪除有關照片庫。阿拉巴馬州新聞網站AL.com亦表示，其報道正由突發罪案新聞，轉為更強調調查、檢控、法院程序和系統性問題等。專門報道刑事司法系統的非牟利新聞機構「馬歇爾計劃」（The Marshall Project）總編輯希拉（Susan Chira）認為，對待警方時應和其他消息來源一樣，保持同等的懷疑態度。

（華盛頓郵報）

（世局解碼）