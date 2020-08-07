星洲多宗外勞自殺 隔離下精神健康惹關注

4月起封宿舍 部分至今仍隔離

新加坡至周四有逾5.4萬宗確診個案，大部分來自環境擠迫的外勞宿舍。為控制疫情，當局4月起封鎖大批外勞宿舍，至今仍有部分宿舍處於隔離狀態，部分人雖已獲證實沒受感染，但行動仍受限制，養家餬口的工作亦變得不穩定。有人權組織表示，近日有顯示外勞在屋頂或窗台危站的影片被廣傳後，有外勞以精神健康法被拘留。當地傳媒周日亦廣泛報道一名36歲的工人自殘後，流血躺在宿舍樓梯。

人力部表示，未觀察到外勞自殺率較往年上升，又稱這類事件通常源於家庭問題，疫情下外勞無法返回家中，或加劇有關問題。當局正和其他組織合作，加強支援外勞的精神健康計劃。衛生部門日前表示，希望本周內解封所有宿舍，只保留部分用作隔離區。

衛生部盼周內解封所有宿舍

惟人權組織憂慮，即使外勞證實沒受感染，仍可能遭僱主限制他們在宿舍外的行動，加上要償還為確保在新加坡獲得工作而承擔的沉重債務，或加劇其心理壓力。外勞一般需付錢給中介為他們在新加坡找工。支援自殺者的「新加坡援人協會（SOS）」執行長陳弼良（Gasper Tan）表示，在疫情下外勞感到被困，無法控制或改變當下處境，或令他們錯誤認為自殺是擺脫痛苦的唯一選項。

（路透社）

（抗疫新階段）