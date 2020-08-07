「兒童免疫」涉不實資訊 fb刪特朗普帖文

Twitter封特朗普競選團隊帳戶

被移除的短片節錄自霍士新聞中特朗普的訪問內容，fb發言人指出，「該影片包含錯誤宣稱一些人對新冠病毒免疫」的言論，違反公司有關新冠肺炎有害不實資訊的政策。Twitter亦以類似理由，暫時封鎖發布同一短片的特朗普競選團隊帳戶，稱該團隊要移除短片才可再貼文。迄今有證據顯示兒童感染新冠病毒後，症狀一般較成人輕，但他們並非免疫，部分染疫兒童亦會變成重症或死亡。

特朗普競選團隊副全國新聞秘書帕雷拉（Courtney Parella）批評今次事件再次顯示矽谷對特朗普有偏見，並澄清特朗普是要說明兒童不易受新冠病毒影響，社交媒體並非真相的仲裁員。特朗普周三亦在記者會上為其言論辯護，稱他是提及兒童免於患重病。他之前多次呼籲學校和企業重開，作為恢復美國經濟行動的一部分。

fb一直被批評打擊假資訊不力，今次是首度移除特朗普貼文。特朗普5月底在fb及Twitter回應全國示威騷亂時，暗示可向開槍壓鎮示威者，Twitter稱帖文歌頌暴力將它屏蔽，但fb則稱特朗普有權發此帖，拒絕刪除，惹來民眾抨擊，其後更遭到約1000家商告商杯葛，暫停在fb落廣告，抗議它漠視仇恨言論。

（法新社/衛報）

（抗疫新階段）