專家警告癡肥礙新冠疫苗效用 強調有接種總比沒接種安全

BMI指數超30 重症風險較高

美國約3.3億人口中有超過一億成年人被視為肥胖，疾病控制及預防中心（CDC）警告，身高體重指數（BMI=體重（公斤）÷身高（米）平方）達30或以上的人若感染新冠病毒，有較大風險演變成重症，美國有超過42%成年人符合這項條件。在新興的研究領域免疫代謝學（immunometabolism）中，科學家發現肥胖會干擾免疫反應，令肥胖人士更易受流感和新冠病毒等病原體感染。

肥胖擾免疫反應 增感染風險

健康的免疫系統可因應需要啟動和停止炎症反應，利用白血球和蛋白質來抵抗感染，但血液測試顯示，肥胖人士及有高血壓和血糖升高等相關代謝風險因素的人，會經歷慢性輕度炎症的狀態，即炎症反應持續一段長時間。脂肪組織含有專門的細胞，可發出瘦蛋白（leptin）等分子，倘體內瘦蛋白太多，會妨礙身體抵抗感染的能力和可能導致出現慢性炎症。專家仍在研究確實的生物學機制，但慢性炎症似乎會干擾人體對疫苗的免疫反應。

流感乙肝等疫苗 癡肥者效果較低

科學家最早於1985年觀察到疫苗對肥胖人士效果較低，當時有肥胖人士接種乙型肝炎疫苗後，保護水平在11個月後顯著下降，非肥胖人士則沒這個問題。後來研究發現甲型肝炎、破傷風和狂犬症疫苗亦存在類似問題。北卡羅萊納州大學教堂山分校有團隊2017年在《國際肥胖期刊》發表報告，首次表明已接種疫苗的肥胖成年人，患流感的機會是健康體重者的兩倍。

特朗普：大選日左右可能有疫苗

新冠病毒疫苗會否出現同樣情况仍是未知之數。阿拉巴馬大學內分泌學家加維（Timothy Garvey）強調，即使疫苗對肥胖人士效果較低，但依然有效，建議他們接種疫苗。

美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇周三接受路透社訪問時表示，預計藥廠可於明年年初生產數千萬劑新冠病毒疫苗，並於年底達至10億劑。特朗普昨接受電台節目訪問時，被問到幾時會有疫苗，他說可能在11月3日（總統大選投票日）左右時期會有。

（CNN/路透社）

（抗疫新階段）