特朗普令政府向美企購藥 減依賴中國

納瓦羅稱特朗普明白到國民須得到拯救生命的藥物，「特別是在對抗來中國的無形敵人」。在新冠疫情初期，美國食品及藥物管理局（FDA）警告消費者有關醫療同品供應鏈的中斷，包括處方藥物和關鍵醫療產品短缺。美國面對部分藥物短缺，源於部分藥物成分主要產自中國。

擬白宮發表接受提名演說 惹爭議

新冠疫情亦影響美國大選參選人的競選活動及黨代表大會。美國總統特朗普周三（5日）在霍士新聞訪問中，表示他可能在白宮發表接受提名演說。惟有國會議員和倫理學家認為特朗普使用無黨派的公共場所發表政治演說並不適當，甚至可能違法。美國的《哈奇法》（Hatch Act）禁止把政府財產和僱員用於政治活動，但正副總統獲豁免。聯邦政府道德辦公室前主管蕭布（Walter Shaub）認為演說不違法，但出現專制國家會看到的情况，即政府資源用於服務高官，而利用白宮舉行政治活動是不敬行為。

美國有線新聞網絡（CNN）亦引述消息，指特朗普的對手、民主黨前副總統拜登亦不會到威斯康星州的密爾沃基接受提名，而是會在家鄉特拉華州接受提名。

（今日美國/CNBC/路透社/BBC/CNN）