「黎巴嫩切爾諾貝爾時刻」 左右國家前路

哈希姆指出，去年10月「WhatsApp稅」引發的連串示威浪潮，令國家滑入不確定的情况，民眾要求犯錯或涉貪的統治精英下台，後者大多是1989年生效、結束長年內戰的《塔伊夫協議》（Taif Accord）各簽署方的一員。但持續的緊張局勢令這協議能否存續成為疑問。

在爆炸案發生前數天，黎巴嫩南部重燃真主黨和以色列部隊的緊張局勢，前者矢言要報復有成員死於以軍空襲敘利亞。真主黨跟伊朗的深厚聯繫令其受美國極限施壓戰略波及，進一步重創黎巴嫩經濟。哈希姆形容，對這個同時身處最惡劣經濟危機、暫無解決方案的政治對峙、新冠疫情亂局三大困境的國家來說，貝魯特港口爆炸案如同傷口灑鹽。

破而後立契機 重建政經體系

哈希姆認為，這場爆炸固然可能成為黎巴嫩的「切爾諾貝爾時刻」（借喻自1986年切爾諾貝爾核災導致蘇共政治認受性崩潰、最終引發蘇聯解體的歷史），這將直接衝擊過去30年來的統治體系，但也可能成為重訂社會政治契約（socio-political contract）的機會。哈希姆提醒，要做到後者則必須得到國際社會及區內支持的解決方案，以對黎巴嫩政壇帶來真正變化，新臉孔可以浮現，並讓眾政治派系和在示威中冒起的新人達成和解。

然而，黎巴嫩人長年體驗身處列強角力夾縫的悲哀，與其說寄望國際社會和地區可協助斡旋，不如說更擔心外國勢力攪局，大爆炸後冒現的種種陰謀論便是例證。新聞網站《中東眼》便綜合了以上幾種涉及外國勢力的爆炸成因陰謀論：以色列對付真主黨、真主黨與伊朗導彈計劃、美國總統特朗普下令攻擊、俄羅斯使用空爆燃燒彈、爆炸品來自土耳其運往支持敘利亞極端分子的貨船等。

（Al-Monitor/中東眼）