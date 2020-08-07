貝魯特人轟政府無能 絕望中自救 重燃反政府怒火 醞釀示威浪潮

損失恐達千億 向IMF求援成出路

截至周四（6日），大爆炸已造成最少137人死、約5000傷，多人失蹤，近30萬人無家可歸。德國外交部長馬斯昨證實，一名德國女性外交官在爆炸時於公寓中身亡。《阿拉伯新聞報》引述黎巴嫩總統財政顧問柯達希（Charbel Cordahi）估計，包括賠償在內，這宗爆炸造成的損失約達150億美元（約1170億港元）。經濟部長納姆（Raoul Nehme）周四表示，黎巴嫩唯一出路將是向國際貨幣基金組織（IMF）求援。英國經濟研究諮詢公司凱投巨集觀（Capital Economics）分析，事件將令當地經濟今年收縮30%。

設調查委員會 4日內釐清責任

這宗爆炸相信是由港口貨倉內2750噸的硝酸銨而引發。7年前運載該批貨物的貨船船長周三向歐洲自由電台稱，貨船前往莫桑比克途中因欠下港口費用，被黎巴嫩海關「扣留作人質」，最終俄籍船主棄船，而全體船員被迫與爆炸品共處10個月後才獲釋，貨物被充公。黎巴嫩外長沃赫貝（Charbel Wehbe）周四受訪表示，當局已決定成立調查委員會，最多在4天內釐清責任誰屬。不過人權觀察同日發表聲明，強調由國際專家展開獨立調查才能確保公義。

昨日不少貝魯特人自發在街頭清理瓦礫，不少驚魂未定的民眾對政府的無能怒火中燒。經營家品店的謝馬利（Nada Chemali）住所與店舖均受破壞，直指政治領袖令國家被毁，呼籲受害民眾向他們問責。42歲的馬塔爾（Roger Matar）則稱，由於國內金融危機，銀行為免擠提，嚴限提款，即使想重建家園亦無法向工人支薪，「政府應當幫忙，但他們已破產。國家已崩壞」。

醫生憶災後混亂：像911

在內戰中亦繼續營業的聖喬治醫科大學醫療中心有4名護士及13名病人遭爆炸波及喪生。首席醫生亞歷山大（Alexandre Nehme）稱，事發時電力中斷，所有人要摸黑逃生，同時傷者又湧入求治療，「對我們來說，那糟糕得就像911事件」。有海外黎巴嫩人自發募捐救助國內同胞，坦言不信任政府的援助計劃。

大批網民在社交網站張貼失蹤親友照片尋人外，亦在Twitter以「吊起絞索」的標籤宣泄對執政者的不滿，意即要將政府官員問吊。任職顧問的巴贊（Stephane Bazan）撰文說：「還有多少災難將要到來？我們沒有電力，水源有毒，食物有可疑，武器隨處可見。他們偷走了我們的錢，偷走了我們孩子的未來」。當地社交媒體流傳影片，顯示去年10月因反政府示威下台的前總理薩阿德（Saad Hariri）周三（5日）乘車巡視貝魯特情况時，遭一批示威者擲石攻擊，部分示威者激動踢向車輛及尖叫，保安人員一度與群眾爆發零星衝突。

分析：「政治分贓」惡果浮現

卡奈基中東中心總監葉海亞（Maha Yahya）指出，黎巴嫩1990年結束15內戰後，各教派勢力的「政治分贓」造就大批不受限制且趁機自肥的特權政治階級，今次大爆炸正是制度崩壞的結果，如今街頭已充斥顯而易見的怒火，示威浪潮可能重臨，亦可能有部分民眾選擇投奔海外另覓新生。

（金融時報/紐約時報/衛報/半島電視台/法新社）