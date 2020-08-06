科學家發現11皇帝企鵝新族群

專家透過衛星圖片拍攝到冰面上的紅褐色鳥糞，從而找出新族群。新發現的族群每個只有數百隻企鵝，較平均族群的企鵝數目少。

數目或增10% 易受融冰威脅屬近危

屬於近危物種的皇帝企鵝是唯一在海冰上繁殖的企鵝品種，這使牠們特別易受氣候變化的融冰危機所威脅。最新發現到新族群的生活地點亦面臨氣候變化風險，BAS專家特雷森（Philip Trathan）形容牠們是預兆可能發生災難的「煤礦坑裏的金絲雀」，因此更應被關注。過去有研究表示，若不進一步採取行動減少溫室氣體排放，到本世紀末會有90%已知的皇帝企鵝族群消失。

帶領這項研究的BAS專家弗雷特韋爾（Peter Fretwell）稱新發現是個好消息，美中不足的是族群的規模很小，只令這種企鵝的總數輕微多於50萬隻。

研究結果周二（4日）發表於Remote Sensing in Ecology and Conservation（生態與保育遙感）期刊。

（衛報/BBC）