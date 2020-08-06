美媒：中國助沙特擴大核計劃

西方官員透露，這座設施位於沙特西北部小城市歐拉（al Ula）附近一個偏遠的沙漠地區，此前從未公開，是在兩間中國企業協助下建造，但企業身分未明。報道表示，中國過去曾在鈾礦與沙特有合作，例如2017年中國核工業集團公司與沙特簽署諒解備忘錄，協助沙特勘探鈾礦；此前中沙兩國政府2012年也就和平利用核能達成合作協議。知情官員稱，美國及其盟友政府已掌握有關這「黃餅鈾」設施的資料，但部分細節還不清楚，例如是否已投入運作。

黃餅鈾可成濃縮鈾 美憂發展核武

黃餅鈾是一種核燃料生產過程中的中間產品，不能直接用於核反應堆，其主要成分是重鈾酸銨，由於呈黃色且常加工成餅狀，故稱「黃餅」。經鈾轉化和提煉後，黃餅鈾可成為濃縮鈾。報道表示，雖然沙特距離製造核武還很遠，但該設施曝光勢必引起美國兩黨國會議員關注，尤其2018年沙特王儲穆罕默德曾說，若伊朗發展核武，沙特會跟隨。

沙特否認 稱發展多元經濟

沙特能源部發聲明，「堅決否認」黃餅鈾設施存在，並表示採礦包括鈾，是沙特經濟多元化戰略關鍵一環。沙特暫時未有已知的核武計劃，也沒有營運核反應堆或提煉濃縮鈾能力，但沙特曾表示希望擁有核電站，減少對石油的依賴。不過詹姆斯·馬丁核不擴散研究中心的斯圖爾特（Ian Stewart）表示，該黃餅鈾設施可能是沙特防範伊朗核計劃的長遠戰略，「這是沙特朝本地濃縮鈾計劃邁出另一步」。

沙特只與國際原子能機構（IAEA）簽訂了最有限的保障協議，該協議並無求沙特向IAEA披露黃餅鈾設施地點。美國總統特朗普政府曾商討出售反應堆和核技術予沙特，但美國軍控談判代表比林斯利亞（Marshall Billingslea）上月在國會重申美國的政策，沙特必先同意接受被稱「黃金標準」的核監管，這即意味沙特需要放棄提煉濃縮鈾。美國民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）認為，沙特選擇與中國合作的原因之一是中國不像美國，會對其提出同樣的管制要求。

（華爾街日報）