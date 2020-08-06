克什米爾更動盪 當地人嘆失身分

詩人：舌頭和筆都封了

蒂爾曼稱，總理莫迪去年廢除憲法第370條，取消查謨與克什米爾邦長達70年的自治地位，是「極端災難」，使整個地區陷於癱瘓，「我們的舌頭和筆都封了」。莫迪曾聲稱取消印控克什米爾自治權有助阻止分離主義及恐怖主義，但《衛報》指出，居民發現他們現生活在一個比以往更動盪和經濟更脆弱的地區，政府對當地鎮壓的影響包括中斷互聯網6個月等，估計造成約53億美元經濟損失，這情况更因新冠疫情而惡化。

半年損53億美元

印度政府去年開始鼓勵非克什米爾人購買當地土地，並給予居留權。克什米爾首府斯利那加一名居民稱，他擔心會變成「二等公民」，「我最擔憂的是克什米爾將失去其身分，我們被納入一個更大的印度教國家」。

克什米爾過去一年暴力衝突不斷，據多個人權組織指出，今年1月1日至6月20日，有229人被殺，當中包括平民、政府部隊和武裝分子，並有48間房屋被毁。周三武裝分子亦在克什米爾襲擊印度安全部隊，暫未知死傷。克什米爾南部紹皮恩縣（Shopian）一名居民說：「這地區沒有一間屋沒被搜查過，沒有一條村未進行過反暴亂行動。」

（衛報/路透社）