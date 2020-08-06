克什米爾自治權取消一周年 莫迪爭議聲中為印度廟奠基

經濟學人：民族主義雙重節日

神廟位置原是有逾460年歷史的巴布力清真寺，是奉伊斯蘭教的蒙兀兒帝國統治的時期興建。印度教徒認定阿約提亞（Ayodhya）是印度教兩大史詩之一《羅摩衍那》的主角兼神祇羅摩（Rama）的誕生地，隨着印度教民族主義和人民黨（BJP）在1980年代崛起，要求在清真寺所在地興建羅摩神廟的「羅摩誕生地運動」日漸升溫，1992年更有印度教暴民摧毁清真寺。去年11月，印度最高法院裁定，印度教徒可在清真寺廢墟興建羅摩廟，被視為莫迪一大政治勝利。

三大目標已達2.5

當局隨即展開羅摩廟的興建工程，昨日舉行奠基儀式，莫迪親自主持。莫迪聲言，8月5日跟8月15日（印度獨立日）同樣重要，一如獨立日象徵爭取自由的終點，8月5日象徵數世紀以來爭取興建羅摩神廟的結局。但他不忘展現安撫宗教矛盾的形象，強調羅摩代表印度「合一於多元」的傳統，甚至舉例指穆斯林人口全球最多的印尼，也存在獨特的羅摩信仰。他提醒「需要尊重每一個人的情感」。

《經濟學人》指出，自人民黨1980年代躋身國會以來，抱持三大目標：在阿約提亞興建羅摩神廟、落實「統一民法典」以令穆斯林家庭法須跟全國看齊、廢除憲法370條取消印控克什米爾地區的自治地位。莫迪任內至少已完成三大目標的「兩項半」——只能計作一半的是統一民法典，儘管丈夫說3次離婚即可休妻的古老習俗已被列為刑事罪行，但仍有部分穆斯林家庭法保留。

批犧牲2億穆斯林 塑造印度教國家

對莫迪支持者來說，上述動作顯示莫迪是決斷和有遠見的領袖，批評者則認為莫迪是犧牲2億穆斯林人口，重塑國家成為印度教國家，並奔向專制統治的道路。但反對派面對這些意識形態似乎無計可施，最大在野黨國大黨對廢除克什米爾自治權的立場舉棋不定。

分析：未振興經濟 意識形態補救

《經濟學人》稱，莫迪當初上台是其管治能力和反貪的形象得民心，並非因印度教民族主義得到大多數認同。但莫迪的改革並未能振興經濟，人民黨因此將需要建立一套意識形態補救。

研究人民黨的政治學者希塔帕蒂（Vinay Sitapati）稱，莫迪代表的運動並非圍繞國家權力建構的意識形態，不像共產主義、社會民族主義和法西斯主義，尋找一套治國意識形態將成該黨今後挑戰。

（BBC/法新社/經濟學人）