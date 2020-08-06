疫情經濟危機夾擊 管治添混亂

全國近半人處貧窮線 三成人失業

黎巴嫩近年政經不穩，去年10月，全國至少70個城市爆發反政府示威，不滿政府貪污、缺乏基建及長年供電不穩，總理薩阿德（Saad Hariri）辭職。但他下台後局面並無改變，經濟危機加劇，食物價格漲了80%。官方數據顯示，全國近半人口生活在貧窮線以下，35%人口失業。今年3月，黎巴嫩政府首次撇債。該國債務達920億美元，接近GDP 170%，比例為全球最高之一。

自今年3月，該國物價差不多增加兩倍，黎巴嫩鎊貶值近80%，人民百上加斤，反政府示威亦不時出現。新冠疫情亦令該國疲於奔命，全國暫時逾5000宗確診，65人死亡，醫療系統瀕崩潰，政府上周才宣布再封城抗疫。外界擔心今次爆炸將進一步將該國推向崩潰邊緣。

教派裂痕致國政癱瘓

黎巴嫩長年管治危機跟該國教派四分五裂不無關係。黎巴嫩有至少18個獲承認的宗教派系，當中以基督徒馬龍派、伊斯蘭教遜尼派及什葉派為三大教派。國會議席按各教派比例分配，政府及公共機構職位亦由主導教派分配。按規定，總統必須由馬龍派出任，總理為遜尼派，議會議長則為什葉派。這樣的政治體系變相加深教派間的裂痕，政客都只照顧其教派利益，而非考慮國家整體利益，令該國長期癱瘓。

明報記者