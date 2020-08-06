港口夷平如末日 民眾：一無所有

瓦礫爬出災民 四處覓親友

貝魯特港口所有物件在爆炸後都看不出原貌，上空有直升機灑水滅火。爆炸現場警笛聲不斷，救護車穿梭搜救傷者，有人從住所的瓦礫中爬出來。民眾忙於檢視住所受損程度、尋求至親。有女子向保安部隊大叫，詢問她那名在港區工作的弟弟的下落。

目擊者加塔斯（Bachar Ghattas）稱貝魯特港完全被毁，現場有如世界末日：「現在發生的事非常可怕，人們都嚇壞了。緊急救援服務都不勝負荷。」黎巴嫩近一年面對政治及經濟動蕩而陷入崩潰邊緣。社運人士阿馬爾（Maya Ammar）說：「今天貝魯特就像我們內心寫照。我們一無所有，當以為情况不可能變得更差時，它就這樣發生了。」

內戰經歷令居民鎮定

《紐約時報》負責報道中東新聞的駐外記者Vivian Yee亦在今次爆炸中受傷。她當時身處家中，所住的大樓被波及損毁，她的臉受傷流血。她獲民眾施以援手，當地人的鎮定令她留下深刻印象。有民眾向她表示，他們一代人在長達15年的內戰中成長，因此聽到第一次爆炸聲，就本能地躲開會碎裂的玻璃。

另外，中國駐黎巴嫩大使館昨證實，一名在黎巴嫩中資企業的員工在今次爆炸中受輕傷；聯合國駐黎巴嫩臨時部隊周二亦表示有多名維和人員受傷，部分人傷勢嚴重。

（CNN/紐約時報/中央社）