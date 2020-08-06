港口夷平如末日 民眾：一無所有

【明報專訊】震耳欲聾的聲響、火光、蘑菇雲、倒塌的建築、求救聲……周二的大爆炸撼動整個貝魯特，肇事港口頃刻夷平，市內多幢建築亦遭破壞，包括總統官邸、前總理薩阿德的總部等，距離現場10公里遠的建築物亦受損。身歷其境的民眾形容情景有如世界末日，有社運人士則形容眼前的滿目瘡痍是近年活於困境中的黎巴嫩人的內心寫照——「我們一無所有」。眾多傷者中包括一名《紐約時報》記者，令她心碎的除了災難，還有飽歷磨難的黎巴嫩民眾在災難之下展示出來的鎮定。
瓦礫爬出災民 四處覓親友
貝魯特港口所有物件在爆炸後都看不出原貌，上空有直升機灑水滅火。爆炸現場警笛聲不斷，救護車穿梭搜救傷者，有人從住所的瓦礫中爬出來。民眾忙於檢視住所受損程度、尋求至親。有女子向保安部隊大叫，詢問她那名在港區工作的弟弟的下落。
目擊者加塔斯（Bachar Ghattas）稱貝魯特港完全被毁，現場有如世界末日：「現在發生的事非常可怕，人們都嚇壞了。緊急救援服務都不勝負荷。」黎巴嫩近一年面對政治及經濟動蕩而陷入崩潰邊緣。社運人士阿馬爾（Maya Ammar）說：「今天貝魯特就像我們內心寫照。我們一無所有，當以為情况不可能變得更差時，它就這樣發生了。」
內戰經歷令居民鎮定
《紐約時報》負責報道中東新聞的駐外記者Vivian Yee亦在今次爆炸中受傷。她當時身處家中，所住的大樓被波及損毁，她的臉受傷流血。她獲民眾施以援手，當地人的鎮定令她留下深刻印象。有民眾向她表示，他們一代人在長達15年的內戰中成長，因此聽到第一次爆炸聲，就本能地躲開會碎裂的玻璃。
另外，中國駐黎巴嫩大使館昨證實，一名在黎巴嫩中資企業的員工在今次爆炸中受輕傷；聯合國駐黎巴嫩臨時部隊周二亦表示有多名維和人員受傷，部分人傷勢嚴重。
（CNN/紐約時報/中央社）
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