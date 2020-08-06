6年無視風險 海關促處理無回音 貝魯特大爆炸 港口2000噸化學物惹禍

爆炸發生在貝魯特港口區，據德國地球科學研究中心（GFZ）估計，爆炸規模約相當於3.5級地震，連近200公里外的塞浦路斯都能感受到。衛生部長哈桑（Hamad Hassan）周三表示，有4間醫院受損不能運作，預料死亡人數會繼續上升。他周二又指因為停電，增加夜間搜救的難度。貝魯特首長阿布德（Marwan Abboud）稱，至少10名消防員失聯，現場令他想起日本廣島和長崎原爆。

料30萬人無家可歸 損50億美元

總統奧恩（Michel Aoun）表示，爆炸或與港口區倉庫的易爆炸物料硝酸銨（Ammonium Nitrate）相關，多達2750噸硝酸銨在6年前被沒收，一直沒採取安全措施放在港口區倉庫。他狠批事件「不可接受」，已設立委員會展開調查，5天內會將調查結果轉交司法機構。他將周三定為全國哀悼日，並會從2020年預算撥出1000億黎巴嫩鎊（約5.1億港元）作緊急撥款。總理迪亞卜（Hassan Diab）亦表明會追究有關「危險倉庫」的責任，又緊急呼籲各國提供援助。目前未知是什麼引發爆炸，路透社引述安全部門消息和當地媒體稱，爆炸是由倉庫內焊接工作引發。

多國施援手 馬克龍今到訪

半島電視台分析公開紀錄和網上發布的文件，稱黎巴嫩官員早已得知這批硝酸銨的存在和危險性。報道指在2013年9月，載有這批硝酸銨的貨船原本前往莫桑比克，但因技術問題被迫停靠貝魯特。該批硝酸銨後來卸下存放在港口區倉庫。2014年6月，時任海關主管去信一名「處理緊急事務的法官」，要求處理該批貨物，但未獲回應。海關官員在2014至2017年間再五度去信，並提出3個處理方案，包括將硝酸銨出口、轉交軍隊或出售給黎巴嫩炸藥公司，信中寫明將這些貨物存放在倉庫構成嚴重危險，但依然沒有任何安排。

報道指，肇事港口管理一向混亂。港口總經理昨向黎巴嫩傳媒稱，是根據法庭6年前的命令儲存該批硝酸銨，稱海關及國家安全部曾多次要求處理該批物資但一直未獲回應。路透社昨引述消息稱，內閣決定將所有2014年後負責儲存及保安的港口官員軟禁。

4醫院停運 糧食供應惹憂慮

當地醫療系統本來已面對疫情壓力，爆炸後更是不堪重負。距離爆炸現場不到2公里的聖喬治醫院受爆炸損毀，無法接收傷者，有醫生稱只能在街頭為傷者施救。有傷者已被送往貝魯特以外的醫院接受治療。黎巴嫩紅十字會已建立臨時庇護所，可於72小時內為1000個家庭提供食物和衛生用品等。

爆炸亦引起糧食憂慮，黎巴嫩進口九成小麥，絕大部分來自事發港口。經濟部長納姆（Raoul Nehme）向路透社稱，現時小麥存量餘下不到一個月，該國需要至少3個月的儲備確保糧食安全，現正尋找其他地區儲放穀物，但強調沒有「麵包或麵粉危機」，稱有足夠儲備和正駛往黎巴嫩的貨船應付長遠需求。

多國相繼提出支援，包括英國、法國、澳洲、美國及加拿大等，就連視黎巴嫩為敵對國家的以色列亦表明會提供醫療援助，卡塔爾昨開始運送戰地醫院及醫療物資赴貝魯特。法國總統馬克龍今日會到貝魯特。

（CNN/路透社/半島電視台/法新社）