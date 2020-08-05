「主權公民」拒戴罩 墨爾本警民對抗

墨爾本兩周前實施強制口罩令，但近日發生多宗「反口罩」事件，有人亦質疑封城令措施，近日網上便有影片顯示兩名女子在一間五金店內，大聲疾呼捍衛不戴口罩權。維多利亞省警察首長巴頓（Shane Patton）昨表示，近日出現一群將自己界定為「主權公民」者，認為法律不適用於他們且不斷藐視，有人開車遇警方截查時拒絕提供姓名和地址，激怒警方。他表示上周至少有4次警方被迫打破車窗拉出車內的人，要他們提供個人資料。

維省提高罰款 違規外出罰2.7萬

巴頓又稱，周一晚在墨爾本東南部弗蘭克斯頓市，一名38歲的女子因沒有戴口罩被警員查問，其間她襲擊一名26歲女警，更將對方的頭撼在路上多次，她已被控襲擊。巴頓說：「這種行為完全不能接受，有些人認為自己凌駕法律。」主權公民運動植根於美國，在新冠疫情下，「主權公民」者認為自己的自由和權利受到公共衛生命令壓制。

此外，維多利亞省長安德魯斯（Daniel Andrews） 昨表示，當局近日派員到3000名染疫須居家隔離者的寓所檢查，發現逾800人不在家。他宣布提高罰款，違規外出者將被罰款4957澳元（約2.7萬港元），遠高於此前的1652澳元。安德魯斯稱，若重犯或是有特別「自私行為」，例如染疫後仍繼續上班，會被告上法庭，最高罰款2萬澳元（約11萬港元）。

突擊檢查隔離者 逾25%不在家

維多利亞警方周一已發出至少161張違反封城令的罰單，當中包括有人違反晚八朝五的宵禁令駕車外出，也有至少60人沒戴口罩被罰款。該省周二新增439宗新增確診個案，11人死亡。

（BBC/法新社）

（抗疫新階段）