蒙古徹底封關 2500人滯歐

不過，機位仍供不應求，外界盛傳跟政府有關係的人方能優先回國。「一個月才只有兩班客機，2500名滯歐蒙古人要等多久才能全數回國。」滯留匈牙利第五大城市佩奇的魯夫薩（Oyunaa Luvsa）慨嘆。他在facebook為滯歐蒙古人建立群組，相互分享有家歸不得的沮喪，有些人是用光了錢的學生，有些則是短期旅遊變成長期滯留的人。

加沙進出人口減98％

加沙的巴勒斯坦人早已受困於以色列及埃及的封鎖，疫情更進一步令情况惡化。以色列人權組織Gisha稱，加沙進出人口較2月時大減98%，整個6月只有218名巴人離開加沙。部分人也被卡在以色列設立的檢查站不獲放行。一名32歲的女子4月離開加沙，到西岸的拉姆安拉接受腦腫瘤治療後，兩度試圖回加沙，卻在以色列檢查站被截停。如今她只能以電話和視像通話跟家人聯繫。

另外，部分國家只容許本國公民回國，卻不准長期居民入境。阿聯酋便是一例，該國公民只佔全國人口的12%。許多當地的長期外國居民都對被當成外人、在疫情開始時被禁入境而感驚訝；至少仍有數千人無法回阿聯酋。

（衛報）

（抗疫新階段）