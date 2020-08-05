留美受敵視 大陸網民斥歸國者帶病毒 疫下淪人球 美留學華生：兩面不是人

自13歲隻身赴美，在俄亥俄州求學生活了8年的鐵世錚（音譯）向英國廣播公司（BBC）說：「作為在美生活的中國人，我現在非常驚恐……美國想踢走我們，中國卻不讓我們回去。」

學者：華生遭「前所未見」邊緣化

紐約州雪城大學社會學副教授馬穎毅來自南京，一月曾出版《雄心勃勃和憂心忡忡：中國大學生在美國高等教育中的成功和掙扎》（暫譯）。她稱，如果該書現在才出版，書名可能只餘下「憂心忡忡」。馬穎毅說，因為特朗普政府發出了「非常不友善信號」，在美的中國學生現在處於「前所未見程度的政治化和邊緣化」。

目前美國約有36萬中國學生，大多數屬自費留學。華府質疑部分學生為中國政府辦事，在校園宣傳中國觀點和監視其他中國留學生，以及從事間諜活動，令中國留學生擔心淪為政治打擊目標。東西方對於戴口罩的防疫觀點差別，以及美國總統特朗普故意使用「中國病毒」、「功夫病毒」的字眼，亦令部分留美的中國留學生不安與受種族歧視。

憂淪政治打擊目標 留美發展感悲觀

鐵世錚是約翰霍普金斯大學環境科學四年級生。2月她雖然有份反對校方邀請羅冠聰、黃之鋒參與研討會，但稱自己是「理性愛國」，否認是「小粉紅」。她指美國「反華」、「混亂」；她感到受敵視，而美國日益收緊中國籍科技範疇學生及學者的審查，也令她對逗留美國發展感到悲觀。

因為疫情，鐵世錚想回國，卻有家歸不得。原因之一是中美在疫情下的往來航班大減。儘管中美6月中決定，兩國放寬至准許彼此每周4班機通航，不過依然有許多中國學生無機位回國。復航後機票價格升了幾倍，又不時出現臨起飛前取消班機的情况，令不少回國心切的民眾沮喪憤怒。有滯留學生的家長更向中國外交官員致公開信，敦促加快接走國民。中國駐美大使館稱，4月11日至6月5日已包機讓7000學生回國，使館本周稱將繼續提供包機。不過，中國網上亦充斥對歸國留學生的負評，指摘他們是「被寵壞的孩子」，現在要帶着病毒回國，妨礙國家控疫。

在去年爆出驅逐中國學者夫婦事件的亞特蘭大埃默里大學，姓李的社會學和宗教研究大三中國留學生稱，他們這班學生像「人球」似的被中美兩國踢來踢去。雖在美國受到不公待遇，但她亦承認美國有包容異見、會修正錯誤政策等優點。因此她不後悔，希望回中國學以致用。

（BBC/衛報）

（抗疫新階段）