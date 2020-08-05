俄疑侵前貿易大臣電郵 英啟調查

路透社：涉英美貿談文件外泄

路透社稱，未能確認是霍理林的哪個電郵帳戶被入侵，以及首次入侵發生在何時。霍理林於2016年7月13日至2019年7月24日出任國際貿易大臣，但在約翰遜出任首相後被撤換，去年12月大選時已不在內閣。按上述消息提供的日期對照，黑客可能在霍理林即將卸任前開始入侵行動，被盜的是有關英美貿易談判6個部分的文件。

去年英國大選前，一批涉及英美貿易談判的文件外泄並被放上網，在野工黨藉此攻擊執政保守黨會令國民保健服務（NHS）受損。英國政府曾稱，幾可肯定俄羅斯尋求透過該批文件干預英國大選。路透社引述消息人士稱，無法點名是什麼俄羅斯組織負責，但稱攻擊明顯獲國家支持。外相藍韜文上月承認文件外泄一事，指「俄羅斯單位」透過在網上誇大非法取得和外泄的文件來干預選舉。

政府官員使用私人電郵在英國並不違法，但內閣大臣會獲提醒，政府資訊須按相關法律處理。

（路透社/BBC/衛報）