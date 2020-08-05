王室更受壓 民調：68％指卡洛斯做錯

民主轉型推手 晚年醜聞纏身

卡洛斯1938年生於意大利羅馬，當時王室被西班牙第二共和國推翻，處於流亡狀態。佛朗哥在內戰擊敗共和國，建立獨裁統治，恢復王室，卡洛斯31歲被佛朗哥指定為繼任人選，並於1975年佛朗哥逝世後即位。他與時任首相蘇亞雷斯合作推動西班牙民主轉型，跟反對派商討政改。1981年瓦解右翼軍方人士發動的政變更是關鍵時刻。

不過，2011年其女兒克里斯蒂娜公主及夫婿捲入逃稅和貪污指控，後者其後被定罪。翌年卡洛斯一世亦被揭發在國家陷財困之際，到非洲博茨瓦納獵象。他在2014年讓位予兒子費利佩六世。

今年3月，費利佩六世宣布放棄繼承父親財產的3日後，他發表電視講話盼民眾在封城下團結，但沒提及父親的醜聞，反而觸發少數民眾發起「敲鍋示威」，要求將卡洛斯一世被指獲得的不義之財捐給公共醫療系統。

根據西班牙電視六台（La Sexta）5月公布的民調，民眾對王室的評分只有4.13分（10分為滿分），低於醫護、警察或政治人物等範疇。

執政聯盟的少數派「我們可以」黨亦主張就君主制的未來發起公投。首相桑切斯認同指控令國民困擾，並支持改革國王享有絕對豁免權的憲法規定，但曾強調君主制是西班牙憲法的基石，其他主要政黨亦表明支持君主制。有親王室輿論認為，費利佩六世應該像民選政治家般，對社會作出全面且公開的解釋，並應考慮公開收入。

（綜合報道）