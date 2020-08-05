涉貪受查 西班牙前國王突離國 函現任國王稱「私生活惹公眾反響」 王室：尊重決定

律師稱配合調查 傳媒指仍盼回國

王室公開卡洛斯（Juan Carlos）寫給兒子、現任國王費利佩六世（Felipe VI）的信件。他稱因應其「過去私生活某些事件造成公眾反響」，決定離開西班牙，以助費利佩履行作為國王的責任，又稱是基於「希望竭力為西班牙人民、制度以至國王服務」，而作出今次決定。代表律師表示，卡洛斯將繼續配合檢察官的調查。王室回應稱，費利佩感謝和尊重卡洛斯的決定，並強調父親在位時期對西班牙民主的歷史重要性。西班牙《先鋒報》昨報道，卡洛斯在周日離開宮殿，翌日早上駕車前往葡萄牙，然後乘飛機到多米尼加共和國。報道稱，他計劃於尋找新目的地前，在當地一個靠甘蔗種植園致富的家庭逗留數周。西班牙傳媒昨引述接近卡洛斯消息稱，卡洛斯希望可以回西班牙。

卡洛斯於1975年獨裁者佛朗哥逝世後即位，被視為推動西班牙民主轉型的重要人物，惟他在位最後幾年因連串財政及私生活醜聞，致民望下降，2014年讓位予兒子費利佩。

收沙特1億美元 調查限退位後行為

2018年，西班牙網媒取得被指是卡洛斯前情婦、德國女商人拉森（Corinna Larsen）的錄音，她稱自己疑似替卡洛斯洗錢。瑞士傳媒今年3月報道，卡洛斯2008年以一個巴拿馬基金的瑞士銀行戶口，從沙特已故國王阿卜杜拉收取1億美元匯款，其中6500萬歐元在2012年轉帳給拉森。英國《每日電訊報》同月報道稱，費利佩亦是基金受益人之一。瑞士檢控官表示，現正調查這筆錢與西班牙財團於2011年贏得在沙特建造高鐵的合約一事是否相關。有報道稱，拉森曾稱卡洛斯從該合約取得佣金。西班牙最高法院今年6月宣布，就卡洛斯在該合約的角色展開調查，但由於他在位期間享有西班牙憲法規定的司法豁免權，因此調查會聚焦他退位後的行為。

「我們可以」黨不滿 促撤君主制

事件令王室連月受壓，費利佩3月宣布放棄繼承父親的財產，並取消對方每年近20萬歐元的年度津貼。首相桑切斯稱，他尊重王室支持卡洛斯去國的決定，認為符合民主政體 。

隸屬左翼政黨「我們可以」（Podemos）的副首相伊格萊西亞斯（Pablo Iglesias）批評，卡洛斯離國的決定「不配前國家元首的身分，將君主制置於非常不利的位置」。該政黨的國會小組更發表聲明，稱沒理由繼續維持「缺乏基本道德價值」的君主制，與執政聯盟工人社會黨捍衛君主制的立場相反。

（路透社/衛報/法新社/BBC）