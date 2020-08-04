軍備生產 德法擬減依賴美國

報道稱，法國和德國的武器生產商正試圖在直升機製造、一款為德軍研發的新式突擊步槍，以及一款兩國合作研製的新型戰機等項目上逐步排除美國技術。

保護敏感數據是法德兩國想減少依賴美國的原因之一。此外，根據美國國際武器貿易條例，華府有權管制使用美國技術的武器，並阻止這些武器出口。

有利武器出口

法國賽峰集團（Safran）直升機引擎部銷售主管肖旺西（Florent Chauvancy）說：「在不依賴美國的情况下，歐洲有更多自由決定向誰出口武器。」

目前賽峰集團正與德國生產商ZF Friedrichshafen合作研發一款用於大型軍用無人機的新引擎，但能否在研發過程中完全避用美國技術仍是一大疑問。

美國以德國國防開支未達標為由，上月底宣布從德國撤走1.2萬名美國駐軍。此外，德國與俄羅斯之間建設「北溪2號線」（Nord Stream 2）天然氣管道的項目，去年在美國施壓下被迫暫停，美國近來進一步要求所有投資者和歐洲企業不參加該項目，令美德關係陷入近年谷底。

（今日俄羅斯）