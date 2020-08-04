促成北愛和平 諾獎得主逝世

克林頓讚「愛爾蘭馬丁路德金」

休姆1937年生於北愛爾蘭的倫敦德里郡，曾任教師，身為天主教徒的他是溫和民族主義者和民權運動人士。他1969年當選議員，之後與志同道合議員創辦「社會民主工黨」（SDLP）。主張跟愛爾蘭統一的北愛天主教徒跟親英新教徒衝突多年，休姆從1980年代末開始促進北愛和平。當時愛爾蘭共和軍廣被視為恐怖組織，他不顧爭議跟其政治組織新芬黨談判，為1993年英國政府和愛爾蘭政府共推的北愛和談奠下基礎，最終1998年4月10日簽署的《貝爾法斯特協議》，助北愛擺脫持續逾30年的動盪。30年的動盪釀成3500人死亡。

他在1998年與親英國政府「阿爾斯特統一黨」（UUP）領袖特林布爾（David Trimble）同獲諾貝爾和平獎，後獲1999年馬丁路德金獎、2001年甘地和平獎。美國前總統克林頓讚揚他是「愛爾蘭衝突的馬丁路德金」。

休姆曾受訪說：「我在北愛成為公眾人物的原因，是要致力化解問題……我不是為自己謀一官半職。」他直至踏入千禧年因健康問題才逐步卸下公職。2015年，其妻首次透露他患有認知障礙症，1990年代末發病。

（愛爾蘭電視電台/路透社）