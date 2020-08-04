主婦代夫選總統 誓攆歐洲最後獨裁者

白俄羅斯在盧卡申科（Alexander Lukashenko）掌權的26年來強力鎮壓異見，被形容是「歐洲最後獨裁者」，反政府集會並不常見，尤其是8月9日大選將至之際。但在上周四（7月30日）的這場反對派造勢集會卻有約7萬人冒集會禁令之下參與，堪稱10年之最。

能夠有如此民眾號召力的季哈諾夫斯卡婭並非一般政客。她本是靦腆的家庭主婦，卻在現實環境下兩個月內迅速蛻變，成為主要反對派共同推舉挑戰盧卡申科的總統候選人。

38歲的季哈諾夫斯卡婭當過英語教師、翻譯、秘書，但全無政黨背景，沒有從政經驗，10年來在家相夫教子。她毅然參選，為的是丈夫與家人。她受訪時說過：「我參選不因為我需要權力，又或由於我是政客想當總統。我踏足政治，是為了支持我的丈夫。這不在計劃之內，這全出於內心的呼喚。」

丈夫為熱門異見博客 參選被拒

其丈夫季哈諾夫斯基（Siarhei Leanidavich Tsikhanouski）是白俄受歡迎的異見博客，經常在其YouTube頻道評論政府忽略的社會和經濟問題，備受大眾歡迎。但他報名參選總統被拒，5月29日在街頭抗議還被指控違反公共秩序與選舉法而受羈押。

接威脅電話 子女送外國

季哈諾夫斯卡婭遂趕在截止期前代夫報名出選，另外把4歲女兒、10歲兒子和奶奶送往一個歐盟國家安頓。她說：「我的丈夫處於審訊前的羈留所。我被迫帶子女出國。接到一通威脅他們人身安全的電話後，我明白到如要繼續抗爭，這是必須的。」

三大訴求 放政治犯撤修憲重新大選

選委會批准參選後，她便負責領導丈夫發起的「制止蟑螂」（Stop the Cockroach，又稱「拖鞋革命」）運動，尋求攆走盧卡申科。她提出的選舉承諾包括釋放所有政治犯、撤回1996年盧卡申科為鞏固個人權力的修憲（即恢復1994年憲法，其中包括總統任期的限制），以及半年重新舉行不會排擠任何人的總統大選。

凝聚反對派 集會聲勢大

參選門檻要得到10萬選民簽名，她不到一個月就有逾73萬個。這兩個月間，不少城鎮均有擁護她的示威。反對派往往未能協調單一候選人，她就得到流亡反對派領袖塞普卡洛（Valery Tsepkalo）妻子維羅妮卡（Veronika Tsepkalo），及代表繫獄異見領袖巴巴利科（Victor Babariko）的科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）的共同支持。兩名女將還陪同這位政治素人周遊全國拉票，並提供政治和法律意見。

白俄羅斯沒有民調，不能確定季哈諾夫斯卡婭有多少支持，但其競選活動以驚人速度發展，引來不少注意。英國《觀察家報》周日稱，盧卡申科相信在8月9日無論如何都會宣布勝選，但在季哈諾夫斯卡婭等反對派施壓下，加上新冠疫情，盧卡申科正面臨不少壓力，上周更宣布拘捕了33名俄羅斯僱佣兵，聲稱他們企圖在白俄製造不穩，試圖將反對派抹黑成「勾結外國勢力」。外界正觀望，「歐洲最後獨裁者」會否正面臨末路。

（焦點人物）