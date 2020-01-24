阿富汗監獄遇襲逾34死 ISIS認責

警匪徹夜駁火 300囚犯越獄

楠格哈爾省長發言人胡吉亞尼（Attaullah Khogyani）昨表示，事發於當地時間周日傍晚，一批恐怖分子在肇事監獄外引爆一輛載滿炸藥的汽車，炸毁監獄正門外牆，其後有槍手企圖闖入監獄時與守衛駁火。特種部隊人員奉召到場支援警方，與槍手的戰鬥持續一整夜，至周一仍在監獄內部和附近持續，恐怖分子佔據了監獄內部的大樓以及監獄附近的一幢大樓負隅頑抗。胡吉亞尼說，8名施襲槍手在駁火中被殺，另外最少有26名保安部隊人員和平民在事件中死亡，預料死傷數字會再上升。

肇事監獄囚禁逾1700名大部分為塔利班和ISIS成員的囚犯，大批囚犯趁亂企圖越獄，當局昨日捉回約1000人，但仍有逾300人在逃。

這宗襲擊發生於塔利班與政府達成的3天宰牲節停火期（7月31日至8月2日）的最後一天，塔利班已稱和事件無關。ISIS當地分支組織「呼羅珊」昨對襲擊監獄事件認責，未知是否報復上周六阿富汗特種部隊在賈拉拉巴德附近殺死一名ISIS高級指揮官。

（路透社/BBC）