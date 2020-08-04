載人龍飛船降墨西哥灣 美擺脫依賴俄 SpaceX創歷史

太空人赫爾利（Douglas Hurley）與本肯（Bob Behnken）結束兩個月任務，乘坐名為「奮進」（Endeavour）號的「龍飛船」，於8月1日下午4時35分離開國際太空站。「龍飛船」先扔棄其設有熱力、動力等系統的「行李箱」入大氣層燃燒，接着啟動推進器，進入地球軌道及回航軌迹，以時速2.8萬公里，抵受高達1900℃高溫穿越大氣層回航，到預定時間打開4個降落傘減速到時速24公里，於美東時間周日下午2時48分，順利「濺落」佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）附近的墨西哥灣。

兩太空人返地球 特朗普奧巴馬道賀

SpaceX控制總部致賀：「歡迎回到地球。」美國總統特朗普、前總統奧巴馬、民主黨總統參選人拜登，以及SpaceX的競爭對手波音公司、亞馬遜創建人貝索斯的私營太空公司「藍色起源」（Blue Origin）等均有道賀。

這是美國繼1975年「阿波羅—聯盟」號任務後首次的載人太空船海面着陸。團隊事前作了多次的回航程序排練，又擬了7個降落選址。後選定彭薩科拉離岸約40英里的海域。鄰近候命的船舶隨之將太空艙吊上船和回收降落傘，處理太空艙外殘餘的有毒燃油蒸氣，才於3時59分開艙，讓兩名太空人出來。外殼有明顯燒焦痕迹的「龍飛船」太空艙，將作6周檢查。

今次任務成功標誌着馬斯克多年成果。馬斯克2002年創辦SpaceX，公司2014年跟波音共同贏得美國太空總署近70億美元（546億港元）合約，為美國研發載人升空器具「太空的士」，如今SpaceX顯然超越波音。波音去年測試將無人太空艙發射往太空站，但失敗。SpaceX下個任務是9月底送4名太空人升空，並計劃推出地球軌道乃至月球的收費太空旅遊。

太空商業化 SpaceX贏波音

美國太空總署署長布里登斯廷（Jim Bridenstine）在記者會上形容今次任務締造了歷史，「進入載人太空飛行的新時代」，亦標誌NASA的角色轉變，由以往的硬件購買者、擁有者和營運者，變成當今商業載人太空飛行的顧客之一。

（彭博社/法新社/CNN）