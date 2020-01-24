訂10月「死線」 專家憂白宮施壓FDA強推疫苗

今年4月，衛生部向白宮報告，強調快速研發疫苗是控制疫情的最大希望，當時衛生部稱2020年10月是死線，在此前要廣泛讓公眾使用。特朗普亦經常宣稱疫苗研發取得進展，他周日向賓夕法尼亞州支持者稱，「預計可早於年底之前提供疫苗」。

特朗普女婿、白宮高級顧問庫什納亦定期出席監督疫苗研發的會議，《紐時》引述知情人士稱，縱使白宮官員在會議上沒有具體提及大選，但會定期詢問10月這時間。FDA局長哈恩（Stephen Hahn）已表示，不排除緊急批准疫苗使用。

鄉郊疫情如城市 民眾趁假期四處去

《紐時》稱，按現時發展，10月目標已難以達到，但特朗普政府仍推動年底或明年初前可提供大量疫苗。惟政府內外專家均表示，擔心白宮在11月3日大選前，將迫使FDA漠視數據不足，緊急批准疫苗使用，例如讓前線醫護等特定人士注射。FDA疫苗顧問委員會成員、賓夕法尼亞大學學者奧菲特（Paul A. Offit）稱，許多參與疫苗研發過程的人均擔心政府會插手「曲速行動」，選出兩、三款疫苗推出。FDA雖然在有權批准或拒絕作緊急用途的疫苗，但決定仍可被衛生部長否決。

另外，白宮抗疫工作小組協調員比爾克斯（Deborah Birx）周日稱，美國在抗疫上正進入新階疫，因現時鄉郊疫情跟城市一樣「異常廣泛」傳播。她又表示，近3周到訪過14個州，看到民眾趁假期四處去，令人憂慮，警告民眾若到疫情熱點度假需盡快回程，並應假設自己已染疫。

（紐約時報/BBC）

（抗疫新階段）