墨爾本再「加辣」 零售須關舖

超市藥舖豁免 新政旨在減外出上班

維多利亞省長安德魯斯（Daniel Andrews）昨表示，墨爾本大部分零售店舖周三（5日）午夜起要關閉，除了超市、藥及賣酒店舖，其他行業如肉類生產及建築業周五起亦要大規模減少工人開工數目，新措施旨在令約100萬人毋須外出上班，減少病毒傳播。安德魯斯又促民眾勿恐慌性搶購物資。為確保貨品供應，墨爾本有超市再度實施限購令，並縮短營業時間。

市民：3月起在家工作 今冬季獨自面對

澳洲迄今有18,318宗確診個案，當中一半在維多利亞省上月錄得，該省周一新增429人染疫，13人死亡。墨爾本周日起已實施晚八朝五的宵禁，直至9月13日，並限制民眾活動範圍在距離寓所5公里內。不少人對新措施感到憤怒和絕望， 巴克斯特-斯韋爾（Jane Baxter-Swale）向BBC說：「我肯定很多人感到抑鬱，包括我和丈夫。我們不知道這些措施何時會結束，這種可怕病毒沒完沒了。」當32歲獨居的里德（Katherine Reed）聽到墨爾本的封鎖措施要再收緊並延長6周，她哭了起來，因她自3月起已因疫情在家工作，現更要在冬季面對孤獨的6周，沒有朋友能到訪。

為紓緩打工仔財政壓力，澳洲總理莫里森昨宣布推出疫情假期津貼，幫助需要隔離14天但已用盡病假的打工仔，給予他們1500澳元（約8245港元）的津貼。

（法新社/路透社/BBC）

（抗疫新階段）