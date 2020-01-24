BBC：伊朗瞞疫 實際死亡高兩倍 爆料醫生：安全部門施壓 不能承認實况

地方政府紀錄 詳錄病人資料

BBC波斯台取得匿名消息人士提供的伊朗地方政府紀錄，當中包括各地醫院接收病人數目、姓名、年齡、性別、病徵、留院日期和日數，以及病人的長期病患等。BBC核對過資料，與該台所知部分在生和病歿者資料脗合，顯示資料可信度高。

3月中大爆發 政府內部數據達公布5倍

伊朗衛生部資料顯示，由1月開始出現疫情直至7月20日為止，全國共有278,827人確診，14,405人死亡。不過，BBC取得的政府內部紀錄顯示，該國同期的確診和死亡人數分別為451,024人和近42,000人，分別是官方數據近兩倍和3倍。3月中疫情大爆發時，政府內部數據的確診人數更是官方公布數字的5倍。

據該內部清單和醫療紀錄，伊朗首宗新冠病毒死亡個案發生在1月22日，較官方公布首宗個案早近1個月，當時伊朗還聲稱國內沒有確診個案。當局2月19日才首次承認有確診個案，28日內全國就有最少52人死於新冠病毒。

按BBC取得的數據，首都德黑蘭有8120名確診者或有類似病徵的人死亡，是死亡人數最高的行政區。被視為疫情震央的另一大城市庫姆（Qom）有1419人死亡，相當於每1000人有1人死亡。報道指，伊朗同期內有1916名外國人死亡，顯示疫情對來自鄰國阿富汗的移民或難民衝擊甚大。

報道稱，出現少報個案的情况在全球各地皆有出現，原因包括檢測能力不足，但上述資料是各地醫院的確實紀錄，顯示官方公布的數字是被刻意壓低。該消息人士表示，將資料交給BBC公諸於世，是希望公開事實和停止與疫症有關的「政治遊戲」。

BBC引述知情醫生稱，衛生部一直受到安全和情報機關施壓，雖然起初根本沒有測試設備，但後來得到亦沒有廣泛採用。消息人士稱，庫姆一名男子病逝，他兩名同擔任醫生的兄弟堅持衛生部要為他的遺體作病毒檢測，最後得出陽性結果，是國內首宗確診個案，當時那名男子病逝的醫院，已有多人因類似新冠病毒病徵入院。

分析：適值革命周年選舉 怕人民再上街頭

伊朗疫情爆發適值1979年伊斯蘭革命周年紀念和國會選舉，BBC分析稱，當局可能不希望疫情消息破壞氣氛而遏制消息。在疫情爆發前，伊朗國內已面對連番危機，包括去年11月汽油加價觸發示威，百計示威者在鎮壓中被殺；今年初軍方錯誤擊落一架烏克蘭客機造成176人死亡，軍方被揭隱瞞。曾任衛生部官員的前議員皮爾莫阿森醫生（Nouroldin Pirmoazzen）說，在這背景下，伊朗政府在病毒來襲時，對真相顯得焦慮和恐懼，擔心窮人和失業者會再走上街頭。

疫情反彈 每7分鐘死1人

伊朗國營電視台昨（3日）報道，該國過去24小時有215人死於新冠病毒，相當於不足7分鐘就有1人死，至今官方死亡人數為17,405；確診人數新增2,598至312,035。報道質疑民眾沒有做好保持社交距離。

（BBC/法新社）

（抗疫新階段）