拜登本周定副手 3非裔女性大熱

邀加州議員巴斯散步引揣測

拜登參與初期已表明其副總統人選會是女性，但黨內外均有強烈呼聲希望他提名有色人種出任副手，尤其是黑人。外界認為以上3名黑人女性最有希望脫穎而出。其中巴斯因早前在黑人民權領袖兼前眾議員劉易斯的悼念儀式中，獲拜登邀請一同散步，隨即引起有望中選的揣測。CNN稱，素在黨內有影響力的加州民主黨人及部分大金主近日戮力推薦巴斯，來自加州的眾議院議長佩洛西數周前表示不要忽視巴斯，更令巴斯冒起成熱門。巴斯此前表明無意競逐總統之位，被拜登圈子視為忠誠的表現，跟被質疑問鼎白宮野心太大的賀錦麗形成強烈對比。

近日漸受注目的伊利諾伊參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）亦是潛在人選之一。達克沃斯在泰國曼谷出生，母親是泰國人。她在伊拉克戰爭受傷要切除雙腿，近日成為保守派霍士新聞的攻擊目標。她上月在CNN受訪表示，對於移除美國開國功臣及蓄奴者的紀念雕像持開放態度，被霍士主播卡爾森質疑不愛國。達克沃斯在Twitter叫卡爾森試試用她的腿走路，才決定她是否不愛國；其帖文廣受注視。不少民主黨人認為她的從軍履歷加上其亞裔背景，有助拜登拓展票源。

其餘潛在人選還包括進步派麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren）等。

（華爾街日報/CNN）

（美國大選）