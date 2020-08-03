墨爾本宵禁6周 維省進災難狀態

外出限寓所5公里範圍 運動限1次

澳洲第二大城市墨爾本已實施6周居家令，惟仍未遏止疫情。維多利亞省長安德魯斯（Daniel Andrews）宣布進一步收緊墨爾本居民活動限制，周日下午6時起實施第4階段封城，居民「晚八朝五」宵禁至9月13日，工作及提供照顧者除外。政府亦進一步限制居民外出時間，居民每日只准離家一次購買糧食及必需品；戶外運動只許一天一次，且限1小時，人數不超過兩人，活動範圍離寓所不超過5公里。超市會繼續營業，已禁堂食的餐廳亦可繼續提供外賣服務。新措施影響近500萬人口。省內其他地區周四零時起實施第3階段封城，餐廳、咖啡店、酒吧及健身室將在周三23:59分起關閉。

安德魯斯稱，該省累計有760宗源頭不明的確診個案，而且預計數目還會上升，所以「別無選擇」加強限制。實施「災難狀態」意味着省政府有更大權力要居民循從公共衛生指示。澳洲總理莫里森支持維多利亞省措施，衛生部長亨特稱，聯邦政府將撥730萬澳元（4040萬港元）為維省民眾提供免費精神健康支援。

澳洲累計約18,000宗確診。維省最近疫情反彈暫未受控，周日錄得671宗新增個案，7人死亡。

英格蘭西北部或更嚴格封城

全球多地出現疫情反彈。英國首相約翰遜上周表示憂慮會爆發第二波疫情，《星期日泰晤士報》昨指約翰遜跟財相辛偉誠上周三開會，研究所有可行選項以避免再一次全國封城。英國《每日電訊報》上周六稱政府可能要求較脆弱人士留在家中。政府亦可能在大曼徹斯特、東蘭開夏郡和西約克郡的部分地區實施更嚴格的封城。

（衛報/路透社）

（抗疫新階段）