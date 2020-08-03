英保守黨議員涉強姦被捕

倫敦警察廳表示上周五收到有關4宗性罪行和襲擊事件的指控，已展開調查。警方稱事件2019年7月至2020年1月於西敏區（Westminster）、蘭貝斯（Lambeth）和哈克尼（Hackney）發生。女子周五報案後，上周六花5小時錄口供，並提供她與議員數以百計的短訊內容供調查。

曾告知黨鞭未獲幫助

《星期日郵報》引述受害人的朋友稱，該名議員威脅會破壞事主的人生，聲言一旦她公開指控就會令她失業。該議員亦會用侮辱字眼稱呼她，她覺得被迫與對方維持關係，但因未曾遇過類似事件，不知道屬於虐待。

該名女子曾直接跟保守黨首席黨鞭施炳森（Mark Spencer）談過，但施炳森未有採取行動。消息指，施炳森並不認為投訴是性侵，但認為涉及欺凌及威脅，建議她向國會獨立投訴及申訴機制投訴。保守黨發言人回應稱非常嚴肅看待指控，但因事件已交由警方調查，不宜再作評論。

今次事件相信會令首相約翰遜受壓。保守黨前黨鞭艾爾菲克(Charlie Elphicke) 2007年及2016年涉及3宗性侵，上周才剛被判罪成。

（星期日泰晤士報/星期日郵報）