上月山火增28% 專家憂亞馬遜大火重演

INPE數據顯示，亞馬遜雨林7月錄得山火達6803宗，較去年整個7月的5318宗增加近1500宗。最新數據令環保人士震驚，尤其是亞馬遜的火災季一般由8月才開始。巴西亞馬遜環境研究所科學總監阿倫卡爾（Ane Alencar）說：「這是可怕的徵兆。可以預期8月將是艱難的月份，9月將更惡劣。」

上半年失「2.7個香港」雨林

數據又顯示，巴西亞馬遜雨林今年上半年毁林達3069平方公里，是有紀錄以來最差，面積相當於2.7個香港。另外，單單7月30日一天衛星就偵測到1007宗山火。綠色和平形容該日為2005年以來，最糟糕的七月天。綠色和平稱，亞馬遜地區土著領地的山火去年7月至今增加了77%，自然保護區山火則增加50%，反映非法活動入侵那些保護區域的情况愈趨嚴重。

亞馬遜雨林有「地球之肺」之稱，有六成地區位於巴西境內。巴西總統博索納羅上台以來提倡開發雨林發展農業和工業，備受環保人士批評。

巴西政府7月16日起禁止燒土4個月，並派兵應付山火，但專家認為並不治本。專家稱，當地今年的旱季比去年更容易觸發山火。美國太空總署（NASA）上月警告，北大西洋表面變暖，可能令亞馬遜地區出現更極端乾旱，務農闢土的人為火災更容易失控和蔓延。

（英國廣播公司/德國之聲/歐洲新聞）