以總理斥傳媒煽動示威 偏頗如朝鮮

子公布發起人地址 法庭令刪文

近日示威除了針對內塔尼亞胡貪污指控外，亦源於不滿其政府應對新冠疫情不力。內塔尼亞胡一直批評有人煽動對他的不滿和暴力，他所屬的利庫德集團前晚也發聲明，指摘兩間私營電視台誇大示威規模和無休止地給示威者宣傳。與此同時，有網民因在網上批評內塔尼亞胡，遭警方上門要求刪帖甚至拘控，惹蓄意箝制異己言論指控。

發總理疑似納粹手勢照 警察登門

《以色列時報》報道，哈貝爾（Sagi Haber）上周四在facebook上載了一幀內塔尼亞胡伸直右臂的照片，似做納粹敬禮手勢，照片未經任何修改，帖文亦未有提及納粹，只加上「白癡商標」的標籤。約1小時後，警察登門要求他刪掉照片，否則他涉嫌煽動對抗總理，觸犯刑事罪行，會被傳召調查。哈貝爾抗辯無效，最終為免惹官非刪了照片。另外，一名39歲男子6月在Twitter上問人「知否有暗殺總理計劃」等，被指在社交網絡上威脅內塔尼亞胡，遭打擊網絡犯罪的部門調查和拘捕。

以色列《國土報》認為，警方若無檢察機關授權，並無權要求網民刪除網上內容。警方表示尊重言論自由，但會對煽動和鼓動暴力投訴作調查。

（以色列時報/國土報/德國之聲）