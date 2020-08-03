訪問：青年圖「重奪未來」 各階層支持成關鍵

泰王欠威望經濟差

蒂提南指出，年輕示威者漸組織出較具體的訴求，但訴求亦惹批評，例如解散國會的要求在修改偏袒軍方的憲法前作用不大，而示威者能否成功推動變革，將視乎他們能否擴闊運動，吸引社會其他階層，以向政府施以更大政治壓力。他指出，今次反政府運動與以往的同類事件相比，有兩點截然不同之處。其一在於今次示威發生於新任泰王哇集拉隆功治下，而非在備受國民愛戴的已故泰王普密蓬在位時發生。以往泰國民眾只曾在1970年代及90年代成功透過街頭示威推動政治變革，背後均涉及普密蓬介入，以圖恢復國家秩序，並在軍方支持下落實，但如今哇集拉隆功並未受同等尊重。其次泰國經濟正面對當代最惡劣狀况，未來局勢難料。泰國央行上周五（7月31日）預期，泰國第二季將較去年同期收縮12%至13%，接近1998年亞洲金融危機時經濟收縮幅度12.5%。

泰國北部清邁一名受疫情打擊的米農向美國之音稱，雖然對年輕人的示威行動能否成功並非完全有信心，但會支持運動，「我想見到永久的改變，我不願情况回到我們習以為常的局面」。

明報記者