逾五成人撐 泰反政府學運成世代之爭 首相顧問促起底「消滅未來」惹反彈

學運領袖：對現狀已厭倦

今次示威浪潮始於今年2月憲法法院裁定，主張反對軍政府執政的第二大反對黨「未來前進黨」涉違反選舉法，須即時解散，黨魁他納通及部分黨員亦禁止參政10年。事件觸發大批年輕人以快閃示威抗議政治打壓。雖然示威浪潮在3月當地因新型冠狀病毒疫情實施緊急狀態後一度平息，但6月流亡柬埔寨的泰國異見人士旺差倫（Wanchalearm Satsksit）疑遭綁架失蹤一事再次掀起怒火。千計民眾上月起接連數周無視已延長至8月底的緊急狀態令，在曼谷等地舉行自2014年軍事政變以來最大規模集會，並提出三大訴求，包括解散國會、停止打壓異見人士，修訂憲法中止軍方把持權力等，甚至有示威者冒侮辱王室罪風險，公開表達對君主制失去信心。發起示威的泰國學生聯盟（SUT）領袖巴利（Parit Chiwarak）指出，許多年輕人對推動改革無望的情况已感厭倦，已準備好抗爭，「現有制度正妨礙泰國前進」。

政府支持者打對台 警告激烈行動

雖然泰國政府早前宣布設立委員會，助示威者與政府展開對話，但與此同時親建制勢力亦試圖對付示威者。向以強硬言論見稱、正擔任首相抗疫顧問的里恩東少將（Rientong Nan-nah）上周二（7月28日）在facebook發起「消滅未來計劃」，呼籲支持者潛入示威行列，拍攝顯示參加者容貌的照片，以追蹤其身分，向公司、政府部門及教育機構提供黑名單，促勿錄用示威者、或讓其入學或提供獎學金。他亦透露旗下經營的醫院會審查求職者的社交網絡，絕不錄用言論不當者，「別誤以為新世代有任何價值。他們只是愚蠢的塵污」。美國之音引述示威者稱，有便衣警員疑潛入群眾當中偷拍示威者臉容及監察其言論，近期參與集會後更曾被警員傳召。上周四（7月30日）約百名身著黃衣的民眾在曼谷示威，聲言要團結維護君主，抗衡反政府的年輕人，又警告有需要時可能會「採取更激烈行動」，拒承諾避免使用暴力。

示威者稱便衣警潛入追蹤

人權觀察上周發表報告，指泰國政府自實施緊急狀態令後，最少因參與示威檢控25人，批評當局以緊急狀態無限擴大權力打壓異見。國家改革委員會前委員蒂查（Ticha na Nakorn）批評任何思及摧毁年輕國民未來的成年人一個都不應存在，亦有法律專家表明里恩東的做法違反憲法對人權的保障。

約兩成人反對示威憂播疫

泰國國立發展管理學院昨（2日）公布最新民調，訪問近2000名不同年齡與教育程度的成人，顯示54%受訪者支持年輕人的反政府示威，當中近三成半更表示非常支持，盼看見國家改善，約43%認為首相巴育應聽取民意。不過亦有約兩成受訪者反對示威，或認為示威或加劇疫情。

《曼谷郵報》昨日社論稱在社交媒體興起與年輕力量壯大之際，泰國權貴的不當行為將無可隱藏，泰國勢隨全球大勢改變，拒絕承認民意者將在變革中成為局外人。

（CNN/Prachatai/曼谷郵報）