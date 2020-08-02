梅鐸次子辭新聞集團董事 稱因社評決策現分歧

47歲的詹姆斯（James Murdoch）在致董事會的辭職信中寫道：「我辭職是因為與公司旗下傳媒發表的某些社評內容及一些策略性決定，存在分歧。」其擔任新聞集團執行主席的父親梅鐸（Rupert Murdoch）及擔任集團聯席主席的48歲兄長拉克倫（Lachlan Murdoch）發表聯合聲明，感謝詹姆斯多年來的付出，並祝他今後工作順利。

政見親自由派 曾捐百萬美元予拜登

在英國倫敦出生、接受哈佛教育的詹姆斯，在政見上與家族的保守傾向截然不同。 他以個人名義關注親自由派的事務，例如與妻子長期支持環保。澳洲2月山火肆虐期間，他曾抨擊老父旗下媒體的報道淡化氣候變化的影響。梅鐸公開支持美國總統特朗普，新聞集團旗下的霍士新聞亦被指儼如特朗普喉舌，但詹姆斯夫婦則捐逾100萬美元予民主黨總統參選人拜登。

原被視繼承人 近年與家族不合

詹姆斯原被視為新聞集團繼承人，但近年跟家族漸不咬弦，拉克倫在公司內的角色則轉強。詹姆斯自2015年任21世紀霍士的行政總裁，直至去年出售給迪士尼淨賺20億美元後離開，自資創辦投資公司Lupa Systems，專注於可持續項目，又贊助國家地理學會的基金等。《紐約時報》引述兩名知情人士報道，詹姆斯與公司今年較早時開始討論辭職問題。

詹姆斯如今雖已完全退出家族事業，但依然是家族信託的受益人，意味他仍然可從新聞集團利潤獲得收益。

（紐約時報/英國廣播公司）