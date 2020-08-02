一級颶風襲佛州 美太空船返航或受阻

原訂周日降落海上 45年來首次

兩名太空人今年5月乘坐SpaceX的「龍飛船」前往國際太空站，是近10年來美國首次有太空人於本土升空。兩人原定美東時間周六晚上7時34分離開太空站，乘坐龍飛船返回地球，預計周日下午2時42分降落佛州對開海域。風速達每小時136公里的伊薩亞斯（Isaias）周末逼近佛州南部。即將回航的太空人本肯（Bob Behnken）上周五向記者說：「若在我們面前沒有良好的着陸機會和適合海中降落的天氣，我們將不會離開太空站。」NASA正觀察颶風的影響，承認太空人或未能如期歸來。

SpaceX測試載人航天計劃最後一步

今次是美國太空人45年來首次海上降落，對上一次是1975年7月阿波羅任務，之後太空人多數乘搭穿梭機或俄羅斯的聯合號飛船降落陸地。海中降落是測試SpaceX載人航天計劃最後一步。SpaceX創辦人馬斯克5月曾說，回航比升空更危險。龍飛船進入地球太氣層時，要面對1900℃高溫，其間飛船與地面通訊會中斷6分鐘。

（衛報/法新社）