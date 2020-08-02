阿聯酋首座核電站啓用 開阿拉伯世界先河 惟運作安全惹鄰國疑慮

阿聯酋駐國際原子能機構（IAEA）代表哈馬德（Hamad Alkaabi）昨日（1日）在twitter宣布消息：「阿聯酋位於巴拉卡（Barakah）核電站的首座核反應堆，已首次進入臨界狀態，並成功啟動。」他形容這是國家的歷史里程碑。總理兼迪拜酋長穆罕默德亦在twitter發文，對能源界實現這歷史成就表示恭賀。

設4反應堆可供全國25%電力

巴拉卡核電站位於阿布扎比以西的海岸，原定2017年底啟用，但因安全及監管要求數度延期。但在監管人員開綠燈放行後，工作人員今年2月將燃料棒裝入巴拉卡的核反應堆。負責營運的公司納瓦赫（Nawah）當時稱，反應堆會在「連串測試」後展開啟動程序，程序包括令核電站跟電網同步，並首次發電。巴拉卡共有4個反應堆，今次啟用的是第一個，為核電站展開商業運作鋪路。巴拉卡核電站由韓國電力公社領導的財團負責興建，成本約244億美元（約1900億港元）。在4個反應堆全面投入運作後，額定容量可達5600兆瓦，相當於國內所需的25%。其餘3個反應堆已幾乎準備好投入運作。

儘管阿聯酋有龐大的石油和天然氣儲備，但為長遠需求計，仍巨額投資發展潔淨替代能源，除了核電外，還包括太陽能。巴拉卡是阿拉伯世界首座核電站，沙特阿拉伯曾稱計劃興建16座核反應堆，但暫未落實；埃及也正在首都開羅西北興建核電站。

核電站近邊境 卡塔爾質疑安全否

對阿聯酋而言，核電站除了可望提供較廉價的能源和減少對石油的依賴外，也有助提升國家地位，展示科學和科技領袖的形象，但核電站背後有不少爭議。核電站距離沙特邊境僅50公里，阿聯酋地區假想敵卡塔爾的首都多哈，距離上比阿聯酋首都阿布扎比還接近核電站，惹來卡塔爾疑慮，去年斥之為「地區安全和環境的駭人威脅」。伊朗核危機令阿聯酋跟伊朗關係轉差，此前沙特能源基建多番遇襲，令這座距伊朗僅一海之隔的核電站也面臨類似隱患。

一如伊朗的研發項目，核電站同樣惹來核武疑慮，但阿聯酋堅稱，無意開發濃縮鈾項目或核處理科技，強調核目標只為「和平用途」，又否認有任何安全隱患，稱項目接受過逾40次國際評估及監察。

（法新社/路透社/半島電視台）