阿聯酋首座核電站啓用 開阿拉伯世界先河 惟運作安全惹鄰國疑慮

【明報專訊】中東國家阿聯酋昨日宣布，其首座核電站開始運作，是上月底展開首次到火星的太空任務後，又一次開創阿拉伯世界的先河。阿聯酋計劃發展化石燃料的替代能源，以應付長遠需求和提升地區地位，但惹來運作安全和防衛上的疑慮，跟其關係惡劣的鄰國卡塔爾尤其擔心核電站距離其首都多哈比阿聯酋首都阿布扎比還要近，多次質疑其安全。
阿聯酋駐國際原子能機構（IAEA）代表哈馬德（Hamad Alkaabi）昨日（1日）在twitter宣布消息：「阿聯酋位於巴拉卡（Barakah）核電站的首座核反應堆，已首次進入臨界狀態，並成功啟動。」他形容這是國家的歷史里程碑。總理兼迪拜酋長穆罕默德亦在twitter發文，對能源界實現這歷史成就表示恭賀。
設4反應堆可供全國25%電力
巴拉卡核電站位於阿布扎比以西的海岸，原定2017年底啟用，但因安全及監管要求數度延期。但在監管人員開綠燈放行後，工作人員今年2月將燃料棒裝入巴拉卡的核反應堆。負責營運的公司納瓦赫（Nawah）當時稱，反應堆會在「連串測試」後展開啟動程序，程序包括令核電站跟電網同步，並首次發電。巴拉卡共有4個反應堆，今次啟用的是第一個，為核電站展開商業運作鋪路。巴拉卡核電站由韓國電力公社領導的財團負責興建，成本約244億美元（約1900億港元）。在4個反應堆全面投入運作後，額定容量可達5600兆瓦，相當於國內所需的25%。其餘3個反應堆已幾乎準備好投入運作。
儘管阿聯酋有龐大的石油和天然氣儲備，但為長遠需求計，仍巨額投資發展潔淨替代能源，除了核電外，還包括太陽能。巴拉卡是阿拉伯世界首座核電站，沙特阿拉伯曾稱計劃興建16座核反應堆，但暫未落實；埃及也正在首都開羅西北興建核電站。
核電站近邊境 卡塔爾質疑安全否
對阿聯酋而言，核電站除了可望提供較廉價的能源和減少對石油的依賴外，也有助提升國家地位，展示科學和科技領袖的形象，但核電站背後有不少爭議。核電站距離沙特邊境僅50公里，阿聯酋地區假想敵卡塔爾的首都多哈，距離上比阿聯酋首都阿布扎比還接近核電站，惹來卡塔爾疑慮，去年斥之為「地區安全和環境的駭人威脅」。伊朗核危機令阿聯酋跟伊朗關係轉差，此前沙特能源基建多番遇襲，令這座距伊朗僅一海之隔的核電站也面臨類似隱患。
一如伊朗的研發項目，核電站同樣惹來核武疑慮，但阿聯酋堅稱，無意開發濃縮鈾項目或核處理科技，強調核目標只為「和平用途」，又否認有任何安全隱患，稱項目接受過逾40次國際評估及監察。