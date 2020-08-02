涉上月入侵名人Twitter 英美3青年被捕

17歲「主謀」克拉克（Graham Ivan Clark）上周五（31日）於美國佛羅里達州坦帕的寓所被捕，面臨欺詐等30項嚴重控罪。本案由聯邦政府提出檢控，由於他尚未成年，因此當局改為安排可視他作成年人般檢控的佛州法院處理案件。法律文件顯示，聯邦執法當局一早在追查他的網絡活動，4月曾沒收他時值70萬美元（約546萬港元）比特幣。

17歲主謀被控30項欺詐罪

另外，19歲英國人謝潑德（Mason John Sheppard）與佛羅里達州奧蘭多的22歲法齊利（Nima Fazeli），亦被控協助「柯克」（Kirk）發動網絡攻擊。聯邦起訴書沒有揭示柯克是誰，但《紐約時報》等傳媒相信那就是克拉克。

7月中旬，微軟創辦人蓋茨、Tesla與SpaceX老闆馬斯克、前正副總統奧巴馬與拜登等名人的約130個Twitter帳號相繼被入侵，遭人冒名發帖，表示倘送比特幣，將以倍數奉還。結果有415筆比特幣轉帳，總值117,457.58美元（91萬餘港元）。事件曾使人推測是職業黑客所為，並對Twitter的保安引起質疑。執法部們消息人士向有線新聞網絡（CNN）稱，調查人員認為入侵者旨在竊取比特幣和出售帳戶資料，並非外國情報組織所為。

（紐約時報/CNN）