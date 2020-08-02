美國土安全部被揭監控記者 涉違憲

建記者情報報告記錄採訪工作

《華盛頓郵報》上周四（7月30日）首先揭發，國土安全部就採訪波特蘭示威的記者建立「情報報告」，記錄他們的採訪工作。該部門的情報及分析辦公室向聯邦執法部門等傳送3份「公開來源情報」報告，概括了兩名傳媒人的Twitter帖文，並指出他們發表了國土安全部在波特蘭行動的外泄和非機密文件。《華郵》指其取得的報告可見那些Twitter帖文的文字描述和影像，以及帖文獲點讚和轉貼的次數。

事件曝光後，署理國土安全部長沃爾夫隨即下令相關單位停止收集記者資訊的做法，並宣布對此展開調查。部門發言人聲明強調，沃爾夫絕不容忍這種做法，承認確保部門所有人員維護專業、公正和尊重公民權利及自由的原則，尤其關於履行憲法第一修正案的權利。

兩記者被點名 涉泄國土安全部文件

被報告點名的是《紐約時報》的貝克（Mike Baker）和國安法律博客網站Lawfare總編輯韋特斯（Benjamin Wittes）。貝克披露了國土安全部備忘內容，顯示部門內部討論被派往波特蘭的聯邦探員瀰漫困惑情緒，而且他們大多不太了解示威的性質。韋特斯同樣刊登外泄的國土安全部文件，其一是警告部門官員不要向記者透露資訊的備忘。

曾任國土安全部署理法律顧問的桑德維格（John Sandweg）狠批對記者開檔案的做法「難以置信地愚笨」，本身毫無行動價值，還會損害自己聲譽。

美國總統特朗普上周中表示，派駐波特蘭的聯邦執法人員上周四（7月30日）會開始撤走，但到上周五又轉軚，表明他們會留在波特蘭，直至當地執法部門完成「清理無政府主義者和煽動者」。

（華盛頓郵報/衛報/紐約時報/路透社）