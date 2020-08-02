美夏令營爆疫 證兒童可大規模感染 研究：幼童病毒量可達成人百倍

【明報專訊】美國不少家長及師生正關注新型冠狀病毒疫情下今秋能否安全復課之際，疾病控制及預防中心（CDC）上周五（7月31日）發表報告指出，喬治亞州6月有夏令營爆發集體感染，597名參加者和工作人員中，至少260人確診新冠肺炎，反映所有年齡層的兒童都易受感染。美國日前另一份研究亦指出，受感染兒童的鼻和喉嚨的病毒量與成人相若，5歲以下兒童上呼吸道的病毒量更是成人的10至100倍，可能在病毒傳播上扮演重要角色。
入營344人有260人中招
CDC報告指出，該夏令營6月21日正式開放，除了部分之前參與迎新營的工作人員留下，另有363名6至19歲的參加者和3名較年長的工作人員入營。其中一人在23日因不適提早出營，翌日確診，夏令營隨即讓參加者離開，並於27日關閉。當局在25日起展開調查，發現提交檢測結果的344人中有260人為陽性， 其中136名交代病情的患者中，逾七成人出現發燒及喉嚨痛等輕微症狀，其餘沒有症狀。研究人員未能取得其餘253人的檢測數據，但相信實際感染人數更多。
營方沒規定參加者戴口罩
夏令營要求所有員工和參加者提交入營前12天內的陰性檢測報告，但只要求工作人員戴布口罩，參加者則不受限制。另外，參加者在平均有15人的小屋過夜，營方雖然有採取其他防疫措施，如社交距離、經常消毒物件表面、錯開使用公共空間的時段等，但未有按指引打開門窗增加空氣流通。CDC表示，參加者每天唱歌和歡呼，有可能加劇傳播。報告指出，今次發現顯示新冠病毒在以青年為主的過夜環境中有效傳播，導致各個年齡層中都有很高的病毒攻擊率（attack rate），亦有助證明「所有年齡層的兒童都易受新冠病毒感染，而且與早期報告相反，兒童或在傳播中扮演重要角色」。
約翰霍普金斯大學傳染病學家里弗斯（Caitlin Rivers）認為研究值得關注，因為迄今很少有關學校或託兒所集體感染的資料，「研究確認即使群組聚會的主要參加者為兒童，亦可能導致大規模爆發」。加州大學爾灣分校流行病學家諾默（Andrew Noymer）指出，兒童在營地的緊密接觸或較學校多，但今次研究亦是確鑿證據，表明各界對重開學校應極度謹慎。
另外，《美國醫學會兒科醫學期刊》上周四刊登一項研究，當中分析在芝加哥蒐集到145名輕症患者的鼻咽拭子樣本，包括46名5歲以下幼童、51名5至17歲兒童，以及48名18至65歲成人，然後比較反映病毒量及活躍程度的CT值，數值愈高代表體內病毒量愈低，發現5至17歲兒童與成人的CT值相似，中位數為11，但5歲以下幼童則為6.5。報告指出，幼童和成人CT值中位數之間的差異，約相當於幼童上呼吸道的病毒量是成人10至100倍。帶領研究的兒科傳染病專家希爾德—薩金特（Taylor Heald-Sargent）指出，研究結論是不能因為兒童沒生病，就認定他們沒有病毒。