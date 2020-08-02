美夏令營爆疫 證兒童可大規模感染 研究：幼童病毒量可達成人百倍

入營344人有260人中招

CDC報告指出，該夏令營6月21日正式開放，除了部分之前參與迎新營的工作人員留下，另有363名6至19歲的參加者和3名較年長的工作人員入營。其中一人在23日因不適提早出營，翌日確診，夏令營隨即讓參加者離開，並於27日關閉。當局在25日起展開調查，發現提交檢測結果的344人中有260人為陽性， 其中136名交代病情的患者中，逾七成人出現發燒及喉嚨痛等輕微症狀，其餘沒有症狀。研究人員未能取得其餘253人的檢測數據，但相信實際感染人數更多。

營方沒規定參加者戴口罩

夏令營要求所有員工和參加者提交入營前12天內的陰性檢測報告，但只要求工作人員戴布口罩，參加者則不受限制。另外，參加者在平均有15人的小屋過夜，營方雖然有採取其他防疫措施，如社交距離、經常消毒物件表面、錯開使用公共空間的時段等，但未有按指引打開門窗增加空氣流通。CDC表示，參加者每天唱歌和歡呼，有可能加劇傳播。報告指出，今次發現顯示新冠病毒在以青年為主的過夜環境中有效傳播，導致各個年齡層中都有很高的病毒攻擊率（attack rate），亦有助證明「所有年齡層的兒童都易受新冠病毒感染，而且與早期報告相反，兒童或在傳播中扮演重要角色」。

約翰霍普金斯大學傳染病學家里弗斯（Caitlin Rivers）認為研究值得關注，因為迄今很少有關學校或託兒所集體感染的資料，「研究確認即使群組聚會的主要參加者為兒童，亦可能導致大規模爆發」。加州大學爾灣分校流行病學家諾默（Andrew Noymer）指出，兒童在營地的緊密接觸或較學校多，但今次研究亦是確鑿證據，表明各界對重開學校應極度謹慎。

另外，《美國醫學會兒科醫學期刊》上周四刊登一項研究，當中分析在芝加哥蒐集到145名輕症患者的鼻咽拭子樣本，包括46名5歲以下幼童、51名5至17歲兒童，以及48名18至65歲成人，然後比較反映病毒量及活躍程度的CT值，數值愈高代表體內病毒量愈低，發現5至17歲兒童與成人的CT值相似，中位數為11，但5歲以下幼童則為6.5。報告指出，幼童和成人CT值中位數之間的差異，約相當於幼童上呼吸道的病毒量是成人10至100倍。帶領研究的兒科傳染病專家希爾德—薩金特（Taylor Heald-Sargent）指出，研究結論是不能因為兒童沒生病，就認定他們沒有病毒。

（法新社/華盛頓郵報/紐約時報）

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