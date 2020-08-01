奧巴馬暗批特朗普遏投票權 撐郵寄投票 卸任後最強烈批評

劉易斯於7月17日因癌症離世，終年80歲，是組織1963年美國史上最大民權集會的「六巨頭」中最後辭世一人。劉易斯的喪禮周四於亞特蘭大埃比尼澤浸信會教堂舉行，這座教堂具有歷史意義，與劉易斯一起遊行抗爭的民權鬥士馬丁路德金，1960年代曾在此擔任牧師。

出席黑人民權領袖喪禮 籲繼承志業

出席儀式的還包括另外兩名前總統喬治布殊和克林頓，但以奧巴馬的悼辭最為矚目。他稱自己能夠成為美國首位黑人總統，是有賴劉易斯為美國黑人民權抗爭。他鼓勵大家只要一息尚存都要繼續劉易斯的志業：「無論是數年、數十年，還是要多花二百年，當我們真正成為一個更完美的聯邦之時，劉易斯便是一個更圓滿、更平等、更美好的美國的開國之父。」

奧巴馬追憶劉易斯等人1965年3月7日在亞拉巴馬州帶領和平示威爭取投票權，結果換來州警毆打，當年最終通過《選舉法案》確保黑人投票權。奧巴馬讚揚劉易斯一行人是真正愛國。

憶述劉易斯爭取黑人投票權

特朗普曾批評近日的反種族主義示威者是要抹去歷史和反美國精神，奧巴馬雖未有直接回應，但不少評論都認為奧巴馬將1960年代跟現狀作對比。奧巴馬在悼辭中描述了今天的美國：「我們看到警員跪在美國黑人頸上……看到聯邦政府派員用催淚氣體和警棍對付和平示威者。」

特朗普周四較早時曾試探推遲大選的可能性，聲稱郵寄選票會造成大規模選舉舞弊。奧巴馬特別提到，郵寄選票在疫情期間舉行大選的作用，並直斥現政府竭盡全力阻止人們投票。他說：「那些掌權者正無所不用其極阻止民眾投票，手段包括關閉投票地點、針對少數族裔與學生的限制身分法規，以及精準攻擊我們的投票權。」

促改革選舉 倡自動登記選民

奧巴馬促請廣泛改革，方便人人投票，包括：讓民眾自動登記成為選民、給予更生人士投票權、加設新票站和擴展提前投票時間、將投票日定為國家假期等。

（CNN/華盛頓郵報/BBC）