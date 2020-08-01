民調：七成美國人對華反感 15年新高

78%人歸咎疫情於中國

皮尤最新的民調顯示，對中國反感的受訪者佔整體73%，較2018年增加26個百分點；持好感的只有22%。皮尤稱，單自今年3月以來對華反感增加了7個百分點，而民調亦反映不少美國人認為中國在疫情之初處理不當，造成疫情漫延。

64%受訪者認為中國對新冠病毒爆發做得差；78%把全球大流行，歸咎於大陸政府當初對武漢爆發處理不當。

五成受訪者認為美國應該不管雙邊經濟關係，就此追究中國責任。不過，當問及對華經貿政策時，51%受訪者卻寧願加強經濟聯繫，多於主張強硬對付中國46%。不過，主張強硬對華受訪者比例已較2019年增加11個百分點。

對於是否有信心中國國家主席習近平處理世界事務做得對，77%受訪者表示甚少或毫無信心，比例較今年3月增加了6個百分點；與去年同期對比，增幅更達27個百分點。68%受訪者覺得目前的中美經濟關係狀況差；有57%視中國為對手，四分之一更稱之為「敵人」。

共和黨人敵對中國者倍超民主黨

以兩大政黨言，雖然不喜歡中國的民主、共和黨人均較從前多了，但共和黨人較民主黨人對中國更抱疑心。對中國反感的民主黨人為68%，對華反感的共和黨人則為83%。視中國為「敵人」的共和黨人還比民主黨人多一倍，佔38%。認為應以強硬手腕對待中國的共和黨人佔66%，也比民主黨人的33%高一倍。

民調在今年6月16日至7月14日進行，共訪問了1003名美國成年人。

（皮尤研究中心）