解封救市致反彈 西班牙經濟衰退陷困局

抗疫疲勞地方政府妨礙抗疫成效

西班牙周五（7月31日）新增1525宗確診個案，是6月解封以來新高。該國已連續3天錄得過千增幅。當地今年1月底出現首宗病例後，首相桑切斯隨即在3月中宣布進入緊急狀態，並實施全國嚴厲封城，措施成功令西班牙疫情放緩，當地在6月21日結束緊急狀態，同時向大部分歐洲國家重開邊境等，盼挽救作為重要經濟支柱、佔GDP12%的旅遊業。惟解封後西班牙疫情再現爆發迹象，東北部阿拉貢及加泰隆尼亞尤為重災區。西班牙署理首席傳染病學家謝拉（María José Sierra）上周警告當地可能出正處於第二波疫情的開端。

彭博社周二發表評論，指出雖然迄今西班牙政府反應警覺，但現時正值暑假，加上餐廳、酒吧等場所重新開放後，各地民眾堅守保持社交距離等防疫措施出現疲態，特別是年輕人。Google流動數據資料顯示，在歐洲多個大城市，包括西班牙馬德里、法國巴黎及意大利倫巴第等，人流活動已恢復疫前水平。

學者：青年成疫情反彈代罪羊

西班牙新一輪感染亦集中在20至30多歲的青年，雖然重症風險較低，但傳播能力不容輕視。評論稱，在政府不願再次叫停經濟活動下，測試與追蹤感染的能力非常重要，而西班牙等地已較疫情之初大有改善。

歷史學家特雷姆利特（Giles Tremlett）周二（28日）於《衛報》撰文，則指出年輕人只是疫情爆發的代罪羊，西班牙17個自治地方政府各自為政或是更重要的因素。自西班牙解除緊急狀態令後，處理疫情的權力便由中央轉回地方政府手中。惟特雷姆利特指出各地政府往往缺乏協調，防疫規則不一，亦無共享資訊機制，令控疫有困難。目前西班牙政府已派派調曾受防疫訓練的軍隊協助控疫，但如地方拒絕接受，到秋季西班牙恐再次因疫情進入緊急狀態。

（BBC/衛報/彭博社/路透社）

（抗疫新階段）